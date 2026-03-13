ZET traži 100 vozača autobusa! Od prekvalifikacije do primanja, evo što sve nude

PLAĆA VEĆA OD 2000 €? /

Zagrebački električni tramvaj (ZET) otvorio je natječaj za čak stotinu novih vozača autobusa. Interes za posao u gradskom prijevozniku navodno je ogroman, zbog čega je i natječaj produžen, a razlozi leže u iznimno primamljivim uvjetima koji uključuju stimulativna primanja, brojne beneficije i, što je mnogima najvažnije, financiranje skupe prekvalifikacije.

Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba otkrio je što sve nudi zagrebački javni prijevoz novim zaposlenicima. "Evo, na primjer, sada u siječnju, prosječna plaća vozača autobusa bila je 1960 eura. Ovisno o uvjetima, ona ide i preko toga iznosa, preko 2000 eura", izjavio je Zeba.

Uz osnovnu plaću, paket uključuje i božićnicu, regres, dar za djecu, dodatke za rad na blagdane poput Uskrsa te beneficirani radni staž, što ovaj posao čini dodatno atraktivnim. Ovakvi uvjeti jasno pokazuju namjeru ZET-a da privuče i zadrži odgovorne profesionalce.

Posebnost ovog natječaja je odluka ZET-a da kandidatima u potpunosti financira prekvalifikaciju za vozača D kategorije. Cijena takve obuke na tržištu se kreće i preko dvije tisuće eura, što za mnoge predstavlja značajan financijski izdatak i prepreku za ulazak u profesiju. Više doznajte u prilogu Borisa Miševića.