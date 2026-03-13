Trump opako podcijenio Iran! Europa traži objašnjenja, a Rusi zadovoljno trljaju ruke...

Turski tanker danas je prošao kroz Hormuški tjesnac. Jedan je od rijetkih brodova koji su uopće uspjeli proći nakon blokade Hormuza. Blokada je odmah izazvala skok cijene nafte na svjetskim tržištima. Kako bi pokušao srušiti cijene, američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno ukinuti dio sankcija na rusku naftu.

Američki ministar financija Scott Bessent poručio je da se odluka može promatrati i kroz širi kontekst globalnog tržišta. "Drugi način da se ova situacija sagleda jest da bi ti bareli inače završili u Kini", kazao je. A na pitanje o ruskoj koristi Bessent odgovara: "Da, to je nesretno, nadamo se da će razdoblje u kojem Rusija ima korist biti kratko."

Odluka će biti na snazi 30 dana. Odnosi se samo na rusku naftu koja je već ukrcana na brodove i trenutačno pluta morem jer zbog straha od sekundarnih sankcija nije našla kupce. Riječ je o takozvanoj „floti u sjeni“ – desecima tankera s oko 100 do 150 milijuna barela ruske nafte, što je količina ekvivalentna jednoj dnevnoj svjetskoj proizvodnji.

Kremlj: Interesi nam se podudaraju

U Moskvi su vijest jedva dočekali. Trumpova odluka uslijedila je nakon dogovora o puštanju rekordne količine nafte iz strateških rezervi kako bi se smanjio pritisak na cijene. Američki predsjednik prije nekoliko dana razgovarao je i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da se interesi Moskve i Washingtona u ovom trenutku podudaraju.

„U ovom slučaju vidimo da Sjedinjene Države poduzimaju korake u pokušaju stabilizacije energetskih tržišta i u tom smislu naši se interesi podudaraju“, rekao je Peskov.

Europa traži objašnjenja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Parizu upozorio je da bi Trumpova odluka mogla donijeti značajan financijski poticaj ruskom ratnom stroju.

„Rusija taj novac troši na oružje, prije svega na dronove koji masovno napadaju Ukrajince. A kako već vidimo iz obavještajnih izvješća, ti se isti dronovi koriste i protiv susjeda Irana, zemalja Bliskog istoka, kao i protiv Europljana i Amerikanaca koji se nalaze u raznim bazama tamo“, rekao je Zelenski.

Dok je stajao uz ukrajinskog predsjednika, francuski predsjednik Emmanuel Macron pokazao je razumijevanje za potez Washingtona, ali naglasio da Europa ne namjerava mijenjati svoju politiku sankcija.

„Potpuno je opravdano da su Sjedinjene Američke Države donijele ovo vremenski ograničeno izuzeće. Ali što se tiče Europske unije i Francuske, sankcije se moraju zadržati. Situacija s cijenama nafte ni na koji način ne opravdava njihovo ukidanje“, rekao je Macron.

Odluku ne podržava njemački kancelar Friedrich Merz, koji traži dodatna objašnjenja Washingtona. „Smatramo da je ovo pogrešno. Trenutačno postoji problem s cijenom, ali ne i s količinom. Stoga bih želio znati koji su još motivi naveli američku vladu da donese ovu odluku“, rekao je Merz.

Španjolska ministrica energetike Sara Aagesen upozorila je da se radi o velikom zaokretu američke politike. „Riječ je o radikalnoj promjeni američke politike u odnosu na ono što su ranije očekivali od Europske unije. Moram naglasiti da je to, u ovom kontekstu, donekle iznenađujuće“, rekla je Aagesen.

Europska unija, koja je rusku naftu stavila na crnu listu i donijela 19 paketa sankcija protiv Rusije, o sličnom potezu ne razmišlja. To je poručio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iranska blokada Hormuškog tjesnaca bila je, kažu analitičari, očekivan potez – koji je američki predsjednik Donald Trump, čini se, u potpunosti podcijenio.