FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TAJNO VJENČANJE /

Slavna pjevačica rekla 'da' nogometašu, a jedan gost nije se pojavio i svi pričaju zašto

Slavna pjevačica rekla 'da' nogometašu, a jedan gost nije se pojavio i svi pričaju zašto
×
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Bivša zvijezda Little Mixa i nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain vjenčali su se u Portugalu

14.6.2026.
23:11
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nakon gotovo deset godina ljubavi, bivša članica grupe Little Mix Perrie Edwards (32) i nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain (32) vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Portugalu. Par, koji zajedno ima sina Axela i kćer Alanis Valentine, sudbonosno je "da" izgovorio pred sedamdesetak članova obitelji i najbližih prijatelja u slikovitom mjestu Estoi na portugalskom Algarveu, piše Daily Mail.

Ceremonija je održana u povijesnoj crkvi iz 16. stoljeća, a mladenci su zablistali u elegantnim izdanjima. Perrie je nosila raskošnu vjenčanicu od bijele čipke s dugim rukavima i šlepom, dok se Alex odlučio za klasično crno odijelo s leptir-mašnom. Nakon izmjene zavjeta iz crkve su izašli držeći se za ruke uz taktove bezvremenskog hita What a Wonderful World Louisa Armstronga.

Fotografije pogledajte ovdje

Slavna pjevačica rekla 'da' nogometašu, a jedan gost nije se pojavio i svi pričaju zašto
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Svečanost pod portugalskim suncem

Portugal za par ima posebno značenje jer ondje često provode odmore, a pjevačica u regiji Algarve posjeduje i vilu. Uoči vjenčanja organizirali su opušteno druženje za uzvanike koji su bili smješteni u luksuznom hotelu Conrad Algarve, jednom od najpoznatijih resorta u tom dijelu zemlje.

Među gostima su bili članovi njihovih obitelji, prijatelji i nekolicina poznatih lica iz sportskog svijeta. Od Perrieinih bivših kolegica iz Little Mixa pojavila se Leigh-Anne Pinnock, dok Jade Thirlwall nije mogla prisustvovati zbog nastupa na festivalu Primavera Sound u Portu. Posebnu pažnju privukao je izostanak Jesy Nelson, nekadašnje članice originalne postave benda, s kojom Perrie posljednjih godina nije u najboljim odnosima.

Desetljeće ljubavi s usponima i padovima

Podsjetimo, Perrie i Alex zajedno su od 2016. godine, a zaručili su se u lipnju 2022. nakon romantične prosidbe. U kolovozu 2021. dobili su sina Axela, dok je njihova kći Alanis Valentine rođena početkom ove godine. Iako su zbog Alexove nogometne karijere često bili razdvojeni i neko vrijeme održavali vezu na daljinu, njihova ljubav izdržala je sve izazove te je sada okrunjena vjenčanjem koje su dugo priželjkivali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Perrie. (@perrieedwards)

 

Perrie EdwardsAlex Oxlade-chamberlainVjenčanjePortugal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike