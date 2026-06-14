Slavna pjevačica rekla 'da' nogometašu, a jedan gost nije se pojavio i svi pričaju zašto

Nakon gotovo deset godina ljubavi, bivša članica grupe Little Mix Perrie Edwards (32) i nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain (32) vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Portugalu. Par, koji zajedno ima sina Axela i kćer Alanis Valentine, sudbonosno je "da" izgovorio pred sedamdesetak članova obitelji i najbližih prijatelja u slikovitom mjestu Estoi na portugalskom Algarveu, piše Daily Mail.

Ceremonija je održana u povijesnoj crkvi iz 16. stoljeća, a mladenci su zablistali u elegantnim izdanjima. Perrie je nosila raskošnu vjenčanicu od bijele čipke s dugim rukavima i šlepom, dok se Alex odlučio za klasično crno odijelo s leptir-mašnom. Nakon izmjene zavjeta iz crkve su izašli držeći se za ruke uz taktove bezvremenskog hita What a Wonderful World Louisa Armstronga.

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Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Svečanost pod portugalskim suncem

Portugal za par ima posebno značenje jer ondje često provode odmore, a pjevačica u regiji Algarve posjeduje i vilu. Uoči vjenčanja organizirali su opušteno druženje za uzvanike koji su bili smješteni u luksuznom hotelu Conrad Algarve, jednom od najpoznatijih resorta u tom dijelu zemlje.

Među gostima su bili članovi njihovih obitelji, prijatelji i nekolicina poznatih lica iz sportskog svijeta. Od Perrieinih bivših kolegica iz Little Mixa pojavila se Leigh-Anne Pinnock, dok Jade Thirlwall nije mogla prisustvovati zbog nastupa na festivalu Primavera Sound u Portu. Posebnu pažnju privukao je izostanak Jesy Nelson, nekadašnje članice originalne postave benda, s kojom Perrie posljednjih godina nije u najboljim odnosima.

Desetljeće ljubavi s usponima i padovima

Podsjetimo, Perrie i Alex zajedno su od 2016. godine, a zaručili su se u lipnju 2022. nakon romantične prosidbe. U kolovozu 2021. dobili su sina Axela, dok je njihova kći Alanis Valentine rođena početkom ove godine. Iako su zbog Alexove nogometne karijere često bili razdvojeni i neko vrijeme održavali vezu na daljinu, njihova ljubav izdržala je sve izazove te je sada okrunjena vjenčanjem koje su dugo priželjkivali.