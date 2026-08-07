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Mike Tyson šokirao sve: Sebe usporedio s omalenim Meksikancem

Mike Tyson šokirao sve: Sebe usporedio s omalenim Meksikancem
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Foto: M10s/imago stock&people/Profimedia

Cruz je visok svega 163 centimetra te se bori iz niskog stava sa zatvorenim gardom, zbog čega je višim protivnicima znatno teže zadati čiste udarce u glavu.

7.8.2026.
23:15
Sportski.net
M10s/imago stock&people/Profimedia
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Malo je tko u svijetu boksa poznat po dominaciji i eksplozivnim udarcima kao Mike Tyson. Njegova nemilosrdna sila protivnike je zastrašivala već prije samih borbi, a Tyson je u bogatoj karijeri ostvario 50 pobjeda u 57 mečeva, od čega je čak 44 protivnika nokautirao.

Stoga je mnoge iznenadilo kada je Tyson otkrio kako među aktivnim boksačima sebe vidi u 163 centimetra visokom Meksikancu Isaacu Cruzu.

"Kad bih morao nekoga izdvojiti, rekao bih Isaac Cruz. Nizak je i zdepast za svoju kategoriju, baš kao što sam i ja bio, i stalno ide naprijed. Cruz me najviše podsjeća na ono što sam bio. Napada s lošim namjerama", rekao je Tyson, čije riječi prenosi GiveMeSport.

Poput Tysona, Cruz se nametnuo kao vrlo opasan boksač. Dvadesetosmogodišnji Meksikanac ostvario je 28 pobjeda u 33 borbe, od čega je čak 18 završio nokautom.

Posljednji put borio se 6. prosinca, kada je protiv Lamonta Roacha Jr. obranio privremeni WBC-ov naslov u superlakoj kategoriji. Slično Tysonu, Cruz njeguje agresivan stil boksa i svoju nižu visinu pretvara u prednost. Visok je svega 163 centimetra te se bori iz niskog stava sa zatvorenim gardom, zbog čega je višim protivnicima znatno teže zadati čiste udarce u glavu.

Mike TysonBoks
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