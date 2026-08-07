FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUKOB STILOVA /

Hrgović se posvađao s Itaumom: 'Ne možeš biti boksač bez toga'

Hrgović se posvađao s Itaumom: 'Ne možeš biti boksač bez toga'
×
Foto: Richard Sellers/PA Images/Profimedia

Itauma, poznat po brzini i vještini izbjegavanja udaraca, apsolutna je suprotnost Hrgoviću, kojeg mnogi nazivaju stijenom zbog njegove sposobnosti da primi udarac

7.8.2026.
21:43
Sportski.net
Richard Sellers/PA Images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ne stišavaju se reakcije na sučeljavanje između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume uoči njihove borbe za IBF-ov naslov svjetskog prvaka, koja će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni.

U napetom sučeljavanju bilo je podosta podbadanja s obje strane, a posebno je zanimljiva bila prepirka između dvojice boksača kada je riječ o stilovima i ključnim segmentima borbe.

Itauma, poznat po brzini i vještini izbjegavanja udaraca, apsolutna je suprotnost Hrgoviću, kojeg mnogi nazivaju stijenom zbog njegove sposobnosti da primi udarac. Upravo je taj segment hrvatski boksač istaknuo tijekom sučeljavanja.

"Znaš kako kaže Rocky: 'Nije važno koliko jako udaraš, već koliko teško možeš biti pogođen i nastaviti ići naprijed'", rekao je Hrgović.

Na to je Itauma odgovorio: "To su besmislice. Ne znam zašto te hvale da imaš dobru bradu. To nije nešto za pohvalu", pa nastavio: "Ljudi govore da ja nisam primio pravi udarac u bradu... Pa zar to nije odlično?"

Hrgović se, pak, ne slaže sa stavom mladog Britanca.

"Brada je najvažnija stvar u boksu – bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač! Primit ćeš udarac kad-tad. Ne možeš boksati 20 godina, a da ne primiš udarac. Jednostavno moraš primiti udarac, a bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač", odgovorio je Hrgović mlađem suparniku u sučeljavanju pred kamerama DAZN-a.

Nakon toga rasprava se nastavila, a tko je u pravu saznat ćemo 29. kolovoza, kada će hrvatski boksač pokušati osvojiti naslov svjetskog prvaka koji je ostao upražnjen nakon što je Usik odustao od svojih pojaseva.

BoksFilip HrgovićMoses Itauma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike