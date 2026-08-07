Hrgović se posvađao s Itaumom: 'Ne možeš biti boksač bez toga'
Itauma, poznat po brzini i vještini izbjegavanja udaraca, apsolutna je suprotnost Hrgoviću, kojeg mnogi nazivaju stijenom zbog njegove sposobnosti da primi udarac
Ne stišavaju se reakcije na sučeljavanje između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume uoči njihove borbe za IBF-ov naslov svjetskog prvaka, koja će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni.
U napetom sučeljavanju bilo je podosta podbadanja s obje strane, a posebno je zanimljiva bila prepirka između dvojice boksača kada je riječ o stilovima i ključnim segmentima borbe.
Itauma, poznat po brzini i vještini izbjegavanja udaraca, apsolutna je suprotnost Hrgoviću, kojeg mnogi nazivaju stijenom zbog njegove sposobnosti da primi udarac. Upravo je taj segment hrvatski boksač istaknuo tijekom sučeljavanja.
"Znaš kako kaže Rocky: 'Nije važno koliko jako udaraš, već koliko teško možeš biti pogođen i nastaviti ići naprijed'", rekao je Hrgović.
Na to je Itauma odgovorio: "To su besmislice. Ne znam zašto te hvale da imaš dobru bradu. To nije nešto za pohvalu", pa nastavio: "Ljudi govore da ja nisam primio pravi udarac u bradu... Pa zar to nije odlično?"
Hrgović se, pak, ne slaže sa stavom mladog Britanca.
"Brada je najvažnija stvar u boksu – bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač! Primit ćeš udarac kad-tad. Ne možeš boksati 20 godina, a da ne primiš udarac. Jednostavno moraš primiti udarac, a bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač", odgovorio je Hrgović mlađem suparniku u sučeljavanju pred kamerama DAZN-a.
Nakon toga rasprava se nastavila, a tko je u pravu saznat ćemo 29. kolovoza, kada će hrvatski boksač pokušati osvojiti naslov svjetskog prvaka koji je ostao upražnjen nakon što je Usik odustao od svojih pojaseva.