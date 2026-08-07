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Medalja nadohvat ruke: Hrvatska 'pregazila' Egipat i stigla do polufinala SP-a

Medalja nadohvat ruke: Hrvatska 'pregazila' Egipat i stigla do polufinala SP-a
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Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia

U polufinalu u subotu od 19 sati Hrvatska će igrati protiv vršnjaka iz Srbije. Momčad Srbije u četvrtfinalu pobijedila Brazil 11-7

7.8.2026.
22:24
Hina
ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia
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Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se igra na bazenu Mladosti uz Savu, u četvrtfinalu je Hrvatska bila uvjerljivo bolja od Egipta sa 15-3. 

Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Duje Srzić koji je postigao tri gola, dok su po dva dodali Roko Koncul, Deni Sappe, Vito Lokas i Ante Domazet.

"Ušli smo među četiri najbolje momčadi, ali sad se moramo svi smiriti. Kada smo došli tako daleko, želimo ići do kraja, jasno. Protiv Srbije smo igrali i na pripremama u njihovoj zemlji, kao i u Varaždinu dvije utakmice. Jako se dobro poznajemo, vjerujem da će to biti utakmica na jedan gol. Pomno ćemo ih analizirati kako bi u subotu bili protiv njih u najboljem izdanju. Pozivam sve navijače da ispune tribine i da nam pruže podršku", rekao je izbornik Bruno Sabioni.

U polufinalu u subotu od 19 sati Hrvatska će igrati protiv vršnjaka iz Srbije. Momčad Srbije u četvrtfinalu pobijedila Brazil 11-7.

Vaterpolo
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