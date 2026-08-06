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SRETNO, MOMCI /

Evo gdje i kada gledati ključnu utakmicu hrvatske U16 vaterpolo reprezentacije

Evo gdje i kada gledati ključnu utakmicu hrvatske U16 vaterpolo reprezentacije
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Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia

Pobjeda u ovom susretu Hrvatskoj otvara vrata borbe za medalje

6.8.2026.
13:03
Antonela Ištvan
ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia
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Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu kojem je domaćin Zagreb. U ključnoj utakmici četvrtog kola grupne faze, naši mladići snage će odmjeriti s neugodnom selekcijom Nizozemske. Pobjeda u ovom susretu otvara vrata borbe za medalje.

Zagreb centar vaterpolskog svijeta

Rekordno izdanje prvenstva, koje se održava od 3. do 9. kolovoza, okupilo je 36 reprezentacija sa svih kontinenata, što ga čini najvećim vaterpolskim natjecanjem za ovaj uzrast. Turnir je ponudio pregršt uzbuđenja i izjednačenih dvoboja. Hrvatska je u dosadašnjem tijeku pokazala sjajnu formu i spada u krug neporaženih momčadi, što ulijeva optimizam uoči odlučujućih utakmica.

Prijenos na Voyo

Utakmica između Hrvatske i Nizozemske na rasporedu je u četvrtak, 6. kolovoza, s početkom u 19:00 sati. Prijenos možete pratiti putem platforme Voyo na kanalu ZonaSport. Uvodna studijska emisija započinje deset minuta ranije, u 18:50.

VaterpoloSvjetsko Prvenstvo U VaterpoluNizozemska
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