Stojković progovorio o spornom penalu: 'Čak me i igrač Vikinga pitao što je bilo'

Dinamo je ostao bez nastupa u Ligi prvaka nakon bolnog poraza u Stavangeru. Viking je u uzvratnoj utakmici play-offa pred svojim navijačima slavio 3:1 te s ukupnih 5:3 izborio plasman u elitno europsko natjecanje.

Modri su odlično otvorili utakmicu i poveli pogotkom Arbera Hoxhe, ali domaćini su izjednačili iz diskutabilnog kaznenog udarca. Početkom drugog poluvremena Viking je iskoristio dvije velike Dinamove pogreške i u samo nekoliko minuta stigao do nedostižne prednosti.

Nakon utakmice pred kamere HRT-a stao je Luka Stojković, koji nije skrivao razočaranje. Istaknuo je kako je Dinamo u prvom poluvremenu pokazao da se može nositi s norveškom momčadi, ali i priznao da su Modri morali bolje iskoristiti svoje prilike.

„Jako smo dobro ušli u utakmicu. Stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, imali smo žal da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola.

Boli nas, naravno, taj penal što je sviran, što je jako, jako diskutabilno. To nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu. U drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.“

Publika podigla Viking

Viking je nakon izjednačujućeg pogotka zaigrao agresivnije, a Stojković smatra kako je veliku ulogu u tome imala i glasna podrška s tribina.

„A jesmo, jako smo dobro izgledali, stvarno, ali mislim da ih je danas stvarno digla publika, pogotovo nakon tog penala. Stvarno ih je digla, bili su jako agresivni i mi smo, naravno, nastavili igrati, htjeli igrati i mogli smo igrati i igrali smo, ali evo, nažalost, danas nije bilo dovoljno.“

Dinamov veznjak tijekom susreta pronašao se u nekoliko obećavajućih situacija, ali nije uspio zatresti mrežu domaće momčadi. Nakon utakmice žalio je zbog propuštenih prilika, ali je poručio kako se momčad mora što prije okrenuti sljedećim izazovima.

„Je, stvarno, evo, pokušavao sam sve, imao sam par prilika. Žao mi je, naravno, što ih nisam iskoristio, ali Bože moj, idemo dalje i krećemo na sljedeću utakmicu.“

‘Ovo stvarno nije penal’

Najviše rasprave izazvala je situacija iz prvog poluvremena nakon koje je Viking dobio kazneni udarac. Stojković neposredno nakon utakmice još nije pogledao snimku, ali je otkrio kako je čak i jedan domaći igrač bio iznenađen sučevom odlukom.

„Pa iskreno, nisam vidio još snimku. Bila je stvarno jako velika gužva, ali evo, čim je pao pogodak, protivnički igrač se začudio, pitao me što je bilo, jer ovo stvarno nije penal. Tako da očito je stvarno da je bila velika greška suca.“

Dinamo je ispadanjem ostao bez Lige prvaka, ali europska sezona za Modre nije završena. Momčad Marija Kovačevića natjecanje će nastaviti u Europskoj ligi, u kojoj Stojković želi ostvariti što bolji rezultat.

„Dali smo sve od sebe, naravno, da igramo to najveće klupsko natjecanje. Danas nije bio naš dan, ali eto, igrat ćemo Europsku ligu, stvarno što je jako veliko natjecanje. Idemo tamo što bolji plasman napraviti.“