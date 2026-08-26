Bivši napadač Plavih: 'Organizacija je pobijedila talent, Dinamo je pao na bahatosti'

Dinamo neće po deseti put u svojoj povijesti nastupati u nogometnoj Ligi prvaka, u uzvratnom ogledu play-offa norveški Viking je pred svojim navijačima slavio s 3-1 nakon što je prvi ogled u Zagrebu završio 2-2.

Utješna nagrada Dinamu će tako i ove sezone biti ligaški dio Europske lige. Suparnike će Dinamo saznati u petak od 13 sati kada se održava ždrijeb tog natjecanja. Norveški nogomet će ove sezone imati dva predstavnika u Ligi prvaka, osim Vikinga elitno je natjecanje izborio i Bodo Glimt.

U uzvratnoj utakmici Dinamo je poveo već u 10. minuti golom Arbera Hoxhe, ali nije dugo trajalo vodstvo hrvatskog prvaka. Zlatko Tripić je pogodio s bijele točke za 1-1 u 18. minuti. Preokret i vodstvo Vikinga dogodilo se na startu drugog dijela, Edwin Austbo je bio strijelac za 2-1 u 48. minuti. Samo dvije minute kasnije Dinamo je potonuo još dublje jer je Tobias Moi pogodio za 3-1 što je bio i konačan rezultat.

Uzvratnu utakmicu i posrtaj Dinama na zadnjoj stepenici do Lige prvaka za Net.hr komentirao je Igor Pamić, bivši napadač Plavih i hrvatski reprezentativac.

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"Prvi dojam je, očigledno, i zadnji ovaj - da je organizacija pobijedila talent. Jednostavno, Dinamo nije bio na razini Lige prvaka. To bih sad samo htio reći. Bez obzira na kvalitetu ili nekvalitetu Vikinga. Jer siguran sam da će svaki od nas, a siguran sam da će i trener Dinama Kovačević reći da Dinamo ima bolju momčad i da, kad bi birao momčad, izabrao bi ovu svoju. A Dinamo je ispao sa svojom ekipom i nije u Ligi prvaka. Onda znači da nešto nije štimalo u te dvije utakmice. Ono što možemo na prvu analizirati i komentirati je da je Dinamo imao 2:0 u Maksimiru i 1:0 danas u uzvratu. I da na kraju prvu utakmicu nije dobio, a danas je, dapače, lagano izgubio. Znači, ono što sam govorio nakon prve utakmice: meni je i danas falila reakcija nakon prvog gola. Znači, ne reakcija igrača, nego reakcija s klupe", rekao je Pamić na početku razgovora bez zadrške.

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Naš sugovornik zatim se osvrnuo na mane Dinama u dvomeču protiv Vikinga te istaknuo kako smatra da je trener Plavih Mario Kovačević "negdje zakazao".

"Svi znate koliko ja cijenim i volim Kovačevića i kao čovjeka i kao trenera, napravio je velike stvari, međutim, držim da je negdje i on zakazao. Jednostavno, voditi u vrlo kratkom vremenu protiv istog protivnika... i ono što bih se usudio reći, vidio sam da je Viking odličan, normalno, samo u organizaciji obrane, a u ostalom je Dinamo više-manje poklanjao. I Viking je igrao koliko je mogao i koliko mu je Dinamo dozvolio. I držim da je tu greška, jer... jednostavno, Dinamo je pao na jednoj bahatosti. A to se zove da se moralo nešto naučiti iz prve utakmice, jer ne može... Danas je utakmica počela fantastično za Dinamo, a opet, znajući i gledajući, ponovile su se iste greške. Možemo pričati o individualnim greškama, međutim, jednostavno ne znam zašto bi ono što prolazi u hrvatskoj ligi moralo proći i u Ligi prvaka. I to je danas koštalo Dinamo", rekao je i dodao:

"Kad pričamo o Vikingu, svi bi možda rekli 'pa to nije ni razina Hajduka ili Varaždina'. Mi smo malo bili podcjenjivački, međutim, vidjeli smo da je Viking svaku grešku Dinama itekako znao kazniti. Biti prvak bilo koje države znači posjedovati određenu kvalitetu. Dinamo je previše griješio. Opet ponavljam, uzimajući u obzir da si kvalitetniji, te greške moraš svesti na minimum, ne smije se poklanjati. Osobno mislim da je Dinamo poklonio Vikingu prolaz."

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Problem golmana

Dinamo je protiv Vikinga radio pogreške koje su neoprostive na ovoj razini te zbog njih u konačnici i ostao bez Lige prvaka te će igrati Europsku ligu.

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"Treba najprije vidjeti kakvu će grupu dobiti Dinamo. Druga stvar koja je strahovito bitna je da Dinamo ima problem golmana. Žao mi je što to moram reći, ali Dinamo nema tu stabilnost. Jednostavno se vidi taj nedostatak stabilnosti i sigurnosti. Ne kod igrača. Jer previše, previše golova se prima iz premalo situacija za protivnika. Znači, Viking je iz vrlo malo situacija zabio, skoro je stopostotni učinak imao. I tu je problem Dinama, definitivno", smatra Pamić.

"Smatram da uz korekciju stručnog stožera, tu prvenstveno mislim na prvog trenera Kovačevića u kojeg vjerujem, da Dinamo ima ono što je pokazao – itekako kvalitetu da bude konkurentan i u najmanju ruku ravnopravan. Opet, govorimo u odnosu na kvalitetu, vidjet ćemo koga će dobiti, i po meni je ta pozicija golmana ključna. Zato što je to tako, jednostavno. Nije samo ovo početak ove sezone, cijela prošla sezona... Vidjeli smo što je Dinamo i kakva je razlika bila s Livakovićem. Dakle, Dinamo bi po meni trebao reagirati. Međutim, ne znam ni planove itd., ali da, ja očekujem od Dinama dobre utakmice, dobre igre. Sad, hoće li to na kraju uroditi rezultatom, ne znam. Siguran sam da će Dinamo itekako zapapriti bilo kome tko dođe na Maksimir, a i u gostima", zaključio je.