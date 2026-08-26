Norvežani prilaze reporterima i pitaju samo jedno: ‘Kakvi su BBB-i, hoće li biti problema?’

Nogometaše Dinama u Stavangeru očekuje odlučujući uzvrat doigravanja za Ligu prvaka protiv Vikinga. Nakon 2:2 u prvoj utakmici na Maksimiru, Modri će na norveškom tlu tražiti pobjedu i plasman u elitno europsko natjecanje.

Uoči početka susreta iz Norveške se uživo javio reporter Boris Jovičić, koji je prenio atmosferu sa stadiona, otkrio kako su domaći navijači dočekali Zagrepčane te donio posljednje informacije o početnom sastavu Dinama.

Tekstualni prijenos utakmice Viking - Dinamo pratite uživo putem portala Net.hr

„Dinamo će imati malobrojnu, ali, vjerujem, itekako glasnu podršku i sigurno će biti dobra zato što je u Stavangeru stadion sličan tim modernim stadionima kao što je Opus Arena, gdje su navijači stvarno blizu terena. Dinamovi navijači bit će smješteni iza gola, tako da će Modri sigurno imati glasnu podršku.

Atmosfera je mirna, druželjubiva. Prilaze nam Vikingovi navijači, pitaju nas što očekujemo večeras od utakmice, kakvi su Bad Blue Boysi, hoće li biti problema, tako da možemo reći da je sve ono što se događa po pitanju zagrebačke momčadi ovdje u Stavangeru zapravo jedna atrakcija.

Viking je izrazito prijateljski, obiteljski klub, gdje ljudi možda nisu navikli na onu atmosferu kakvu su gledali u Zagrebu. To ih je impresioniralo, tako da se i oni sami na neki način nadaju da će večeras biti slično, da će biti glasno, da će biti onako pravo nogometno.

Što se tiče samih informacija prije početka utakmice, nema promjena. Zapravo, samo je jedna promjena u odnosu na prvu utakmicu. Arber Hoxha dobio je prednost ispred Mislava Oršića na lijevom krilu, a ono što je najbitnije, i zapravo jedini upitan igrač za prvih jedanaest, bio je Luka Stojković, koji kreće od prve minute.

Mi smo dan proveli ovdje u Stavangeru, družili smo se s ljudima i sigurno ćemo nositi jako lijepa sjećanja iz ovog grada. Ne znam kakva je sjećanja nosio naš Vikingov kolega iz Norveške, koji je prošli tjedan napravio prilog o Maksimiru i Zagrebu. Nešto slično mi smo napravili o Stavangeru i Lyse Areni, pa pogledajte što smo snimili.“