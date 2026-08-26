Stiže jaka poruka iz Vukovara, otkriven i adut: 'Bit ćemo bolji od Zagreba!'

Vukovar se priprema za subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100 tisuća posjetitelja. Pozornica je spremna, grad uvodi posebnu regulaciju prometa, osigurani su veliki parkirni kapaciteti, a smještaj u Vukovaru i okolici gotovo je potpuno popunjen.

Uz glazbeni spektakl koji će u grad dovesti posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, koncert će imati i humanitarnu dimenziju jer će dio prihoda biti namijenjen upravo Vukovaru.

O organizaciji koncerta, njegovu humanitarnom karakteru, očekivanom dolasku oko 100 tisuća posjetitelja i tome što Vukovarce čeka u subotu, za RTL Danas govorio je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Čuli smo da će veliki koncert Marka Perkovića Thompsona ovdje u Vukovaru biti humanitarnog karaktera. Zna li se već neka računica, na koliko Vukovarci tu zapravo mogu računati?

Ma daleko smo od računice. Ono što moram reći jest da nam je i ova čestica gdje se nalazimo ustupljena od jednog privatnog vlasnika, M Sun Grupe, besplatno i očišćena o njihovu trošku. Znači, na niz stvari nastojali smo uštedjeti i puno nam je dobavljača izašlo u susret upravo zbog toga što se radi o koncertu humanitarnog karaktera. Ovim putem želim zahvaliti prvenstveno gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu i njegovu timu, koji su odlučili sve ono što ostane kada se podmire troškovi donirati u dobrotvorne svrhe.

Očekuje se da će u Vukovar ovog vikenda doći 100 tisuća ljudi, a u Vukovaru živi oko 20 tisuća. To je, dakle, pet puta više. Hoće li grad moći normalno funkcionirati i u dane koncerta, ali i kako će izgledati nakon koncerta?

Ma hoće. Gledajte, Vukovar već godinama vrlo kvalitetno organizira Kolonu sjećanja, gdje također imamo stotinjak i više tisuća ljudi. Ovo je neka druga vrsta događanja, ovo je vrijeme kada se svi trebamo zabaviti i proći će sve to u najboljem mogućem redu. Osigurali smo ogromno parkirališno područje za više od 8000 automobila i autobusa u neposrednoj blizini. Omogućeno je parkiranje gdje god je to moguće, a da se ne ugrožava promet.

Gledat ćemo, naravno, da svi ljudi sigurno dođu u grad, da ga u relativno kratkom roku napuste i sretno se vrate kući. Nakon toga cijelu će parcelu naša tvrtka očistiti i vratiti u prvobitno stanje. Grad će i tijekom dana koncerta normalno funkcionirati, a glavne prometnice bit će otvorene.

Rekli ste da će ovo biti festival domoljublja, jedan poseban koncert. Pozvali ste sve ljude dobre volje da dođu. Već pri samoj najavi koncerta bilo je određenih, da tako kažem, oprečnih političkih stavova. Sada toga čak i nema zbog humanitarnog karaktera koncerta ili?

Pa gledajte, nema apsolutno nikakve potrebe za nekom kritikom glede ovog koncerta u Vukovaru. Ako je negdje Marko trebao doći, onda je to upravo ovdje, u Gradu heroja. Ljudi koji vole njegovu vrstu glazbe, domoljubne pjesme, doći će. To su dobronamjerni ljudi.

Vjerujem da će sve proći bez ijednog incidenta, upravo zbog pijeteta prema samom gradu i prema njegovoj žrtvi. Stvarno mislim da će to biti spektakl kakav grad Vukovar i cijela Slavonija nikada dosad nisu doživjeli, najveći koncert u povijesti grada Vukovara. Stoga pozivam sve: dođite u Vukovar i doživimo stvarno jedan spektakl. Vjerujem da ćemo se svi lijepo proveseliti i punih srca ići kući, a bit ćemo dio jednog povijesnog događaja.

Evo samo još, ako nam možete otkriti neki detalj. Prognostičari kažu da bi vrijeme trebalo biti lijepo. Možete li nam otkriti još neku ekskluzivnu sitnicu o ovom koncertu?

Reći ću samo jedno. Mislim da će, što se tiče samih dronova, taj show biti spektakularniji nego na Hipodromu. U to sam siguran, uz niz dodatnih sadržaja. Karata još nešto ima, stoga pozivam sve one koji se još nisu odlučili: dođite slobodno u Vukovar, osjećajte se ovdje kao u vlastitoj kući. Vukovar će pokazati svoje veliko srce i bit će ovo stvarno, kao što sam rekao, festival domoljublja upravo ovdje gdje to treba biti, na granici Lijepe Naše, tamo gdje se država stvarala.