FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE DVORANA /

Pobuna u Frankfurtu zbog Thompsona! Ulaznice planule, ali traži se otkazivanje koncerta

Pobuna u Frankfurtu zbog Thompsona! Ulaznice planule, ali traži se otkazivanje koncerta
×
Foto: Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

O cijeloj situaciji oglasila se i uprava dvorane koja smatra da nema potrebe za otkazivanjem koncerta

21.8.2026.
12:41
Dunja Stanković
Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona zakazanog u studenom u Frankfurtu rasprodale su se u samo dva sata u četvrtak. Iako, sudeći po tome, interesa publike ima, njemački Tagesschau piše kako postoji otpor lokalnih lijevih političara koji se protive nastupu. 

Thompson bi 13. studenog trebao pjevati u dvorani Jahrhunderthalle koja prima oko 4000 posjetitelja. Međutim, pjevač je u javnosti pod povećalom zbog optužbi za nacionalizam i veličanje fašizma. 

"Ne posluje se s fašizmom", poručila je stranka "Die Linke" u priopćenju, koja poziva dvoranu da otkaže Thompsonov koncert. 

"Thompsona godinama kritiziraju zbog nacionalističke i fašističke simbolike na nastupima", pojašnjava Benjamin Aličić, gradski vijećnik iz Lijeve stranke. Navodi da Thompson redovito koncerte započinje pjesmom "Bojna Čavoglave", gdje na početku zajedno s publikom uzvikuje "Za dom spremni, službeni pozdrav ustaškog režima, koji je bio saveznik nacističke Njemačke", prenosi Tagesschau. 

Objasnili razloge

"Nitko tko romantizira i promiče takvu ideologiju ne bi trebao imati platformu. Dvorana je u privatnom vlasništvu, ali ono ne oslobađa od društvene odgovornosti. Svatko tko umjetniku s takvim političkim sklonostima pruža pozornicu pred tisućama ljudi i profitira od prodaje ulaznica, ne donosi neutralnu poslovnu odluku. Antifašizam ne završava na vratima privatne koncertne dvorane", smatra  Daniela Mehler-Würzbach, voditeljica zastupničke skupine Lijeve stranke  gradskoj vijećnici. 

No, dvoranu u kojoj bi trebao nastupiti vodi privatno društvo s ograničenom odgovornošću pa lokalna politika nema utjecaja na njihove odluke. 

Oglasila se dvorana

O cijeloj situaciji oglasila se i uprava dvorane koja smatra da nema potrebe za otkazivanjem koncerta. 

"Naravno, prije takvog događaja, a i naknadno, provjeravamo je li program i sadržaj u skladu s važećim zakonom, odnosno postoje li očekivanja protuustavnog ili kazneno relevantnog sadržaja ili druge opasnosti za sigurnost javnosti i red", naveli su u odgovoru. 

Ovaj njemački medij piše kako Hrvatska dijaspora u Njemačkoj ostaje vjerna Thompsonu, "unatoč ili možda upravo zbog ponovljenih optužbi za nacionalizam i veličanje fašizma". Kao i da je pjevač redovito prisutan na proslavama hrvatskih reprezentacija te događajima kojima se odaje počast Domovinskom ratu. 

Portal također podsjeća kako je Thompson u Njemačkoj mogao relativno nesmetano nastupati u gradskim dvoranama prije desetak godine. No, od tada se morao snalaziti s manjim, privatnim prostorima. 

Pjevač je zadnji put u Frankfurtu nastupio 2007. godine.

Marko Perković ThompsonKoncertFrankfurtNjemačkaZa Dom Spremni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike