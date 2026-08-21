Pobuna u Frankfurtu zbog Thompsona! Ulaznice planule, ali traži se otkazivanje koncerta

Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona zakazanog u studenom u Frankfurtu rasprodale su se u samo dva sata u četvrtak. Iako, sudeći po tome, interesa publike ima, njemački Tagesschau piše kako postoji otpor lokalnih lijevih političara koji se protive nastupu.

Thompson bi 13. studenog trebao pjevati u dvorani Jahrhunderthalle koja prima oko 4000 posjetitelja. Međutim, pjevač je u javnosti pod povećalom zbog optužbi za nacionalizam i veličanje fašizma.

"Ne posluje se s fašizmom", poručila je stranka "Die Linke" u priopćenju, koja poziva dvoranu da otkaže Thompsonov koncert.

"Thompsona godinama kritiziraju zbog nacionalističke i fašističke simbolike na nastupima", pojašnjava Benjamin Aličić, gradski vijećnik iz Lijeve stranke. Navodi da Thompson redovito koncerte započinje pjesmom "Bojna Čavoglave", gdje na početku zajedno s publikom uzvikuje "Za dom spremni, službeni pozdrav ustaškog režima, koji je bio saveznik nacističke Njemačke", prenosi Tagesschau.

Objasnili razloge

"Nitko tko romantizira i promiče takvu ideologiju ne bi trebao imati platformu. Dvorana je u privatnom vlasništvu, ali ono ne oslobađa od društvene odgovornosti. Svatko tko umjetniku s takvim političkim sklonostima pruža pozornicu pred tisućama ljudi i profitira od prodaje ulaznica, ne donosi neutralnu poslovnu odluku. Antifašizam ne završava na vratima privatne koncertne dvorane", smatra Daniela Mehler-Würzbach, voditeljica zastupničke skupine Lijeve stranke gradskoj vijećnici.

No, dvoranu u kojoj bi trebao nastupiti vodi privatno društvo s ograničenom odgovornošću pa lokalna politika nema utjecaja na njihove odluke.

Oglasila se dvorana

O cijeloj situaciji oglasila se i uprava dvorane koja smatra da nema potrebe za otkazivanjem koncerta.

"Naravno, prije takvog događaja, a i naknadno, provjeravamo je li program i sadržaj u skladu s važećim zakonom, odnosno postoje li očekivanja protuustavnog ili kazneno relevantnog sadržaja ili druge opasnosti za sigurnost javnosti i red", naveli su u odgovoru.

Ovaj njemački medij piše kako Hrvatska dijaspora u Njemačkoj ostaje vjerna Thompsonu, "unatoč ili možda upravo zbog ponovljenih optužbi za nacionalizam i veličanje fašizma". Kao i da je pjevač redovito prisutan na proslavama hrvatskih reprezentacija te događajima kojima se odaje počast Domovinskom ratu.

Portal također podsjeća kako je Thompson u Njemačkoj mogao relativno nesmetano nastupati u gradskim dvoranama prije desetak godine. No, od tada se morao snalaziti s manjim, privatnim prostorima.

Pjevač je zadnji put u Frankfurtu nastupio 2007. godine.