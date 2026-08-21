Soraya iz 'Gospodina Savršenog' se emotivnom porukom oprostila od voljene osobe: 'Moj heroj'

Soraya, koju je javnost upoznala u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', na Instagram Storyju podijelila je tužnu vijest. Reality zvijezda oprostila se od voljenog djeda, a uz njihovu zajedničku fotografiju objavila je emotivnu poruku.

„Moj heroj, moj dido. Počivaj u miru, najbolja osobo na svijetu. Zauvijek ću te voljeti“, napisala je Soraya uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim djedom.

Foto: Instagram story

Njezina objava dirnula je pratitelje, a iz kratke, ali emotivne poruke jasno je koliko joj je djed značio.

Turbulentan put u 'Gospodinu Savršenom'

Sorayu je šira javnost upoznala u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojem su ljubav tražili Karlo i Petar.

Na početku showa bila je dio Petrova tima, a upravo je nju Petar odabrao za svoj prvi individualni spoj. Iako su među njima u početku postojale simpatije, njihov je odnos s vremenom sve više poprimao prijateljski karakter.

Soraya je kasnije priznala kako su razvili gotovo bratski odnos, dok je Petar zaključio da se između njih nije dogodio trenutak koji bi njihovu priču odveo u romantičnom smjeru.

Nakon raspuštanja timova Soraya je svoj interes usmjerila prema Karlu, s kojim je razvila znatno intenzivniji, ali i turbulentniji odnos. Između njih je postojala privlačnost, no njihovu su priču ubrzo počele pratiti sumnje i razne priče koje su kružile vilom.

Karlo joj je u jednom trenutku uručio i narančastu ružu kao znak sumnje, zbog čega je Soraya počela razmišljati o odlasku iz showa.

Njihova je priča završila nedugo prije finala, kada je do Karla stigla informacija da Soraya navodno ima dečka izvan showa. Ona je to odlučno demantirala i poručila kako je u show došla upravo kako bi pronašla ljubav.

Karlo joj, međutim, nije povjerovao te je odlučio prekinuti njihov odnos i poslati je kući.

Danas se Soraya na društvenim mrežama uglavnom oglašava o svom životu izvan realityja, a ovom je objavom pokazala svoju emotivnu stranu i oprostila se od osobe koja joj je, sudeći prema njezinim riječima, bila jedna od najvažnijih u životu.