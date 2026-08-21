Salah napravio potez koji nitko nije očekivao: Predsjednik otkrio kako ga je doveo

Premda se očekivalo da će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji poput Cristiana Ronalda ili se pridružiti Lionelu Messiju u Sjedinjenim Državama, legendarni egipatski napadač Mohamed Salah (34) je potpisao ugovor za turski Trabzonspor.

Predsjednik kluba Ertugrul Dogan (49) je u razgovoru za BBC otkrio kako je izveo "akciju Salah".

Smješten na obali Crnog mora, grad Trabzon nalazi se blizu granice s Gruzijom u sjeveroistočnom kutu Turske. S populacijom od oko 300.000 ljudi, nije ni među prvih 20 kada su u pitanju najveća urbana središta u zemlji.

"Ali mi smo najveći grad na svijetu s jednim klubom. Salah nas je pitao: zašto bih trebao odabrati Trabzonspor? Rekli smo mu da može biti siguran da će upoznati skupinu navijača kakvu nikada prije nije doživio. Osjetit ćeš istinsku ljubav koju ti ljudi imaju u sebi. Cijeli grad živi za nogomet. Gdje god idete, na svakom uglu, grad daje tom igraču tu energiju i tu sreću," kazao sam."

Dogan se obogatio na nekretninama i lješnjacima, prije nego što se prebacio u energetski sektor i specijalizirao za biogoriva. Postao je predsjednikom Trabzonspora 2023. godine, nedugo nakon najuspješnije sezone kluba u novijoj povijesti - osvajanja naslova prvaka u sezoni 2021/22. Pod Doganovim vodstvom, Trabzonspor je osvojio treće, sedmo i ponovo treće mjestu u Superligi. Prošle sezone su pod vodstvom trenera Fatiha Tekkea osvojili i Kup.

"Radimo na tome da Trabzonspor postane odredište za talentirane mlade igrače iz cijelog svijeta. Ti mladi igrači u kombinaciji sa zvijezdama u svakom pogledu, sa svojim načinom života, profesionalnošću, osmijehom, pozitivnom energijom, mogu napredovati. Mohamed Salah je u tom pogledu zaista sjajan primjer," kazao je.

Otvoreno je priznao kako će Salah zarađivati ​​17 milijuna eura godišnje, kao i 20% od prodaje sve robe s njegovim imenom. Zbog toga su morali povećati cijenu ulaznica.

"Rekao sam našim navijačima: Gledajte, dovodim vam Salaha, jednu od najvećih zvijezda na svijetu." Dodao je kako je gotovo 70% Salahove ovogodišnje plaće pokriveno prodajom sezonskih ulaznica u prva četiri ili pet dana nakon objave njegovog dolaska.

Početni cilj bio je 25.000 prodanih sezonskih ulaznica, ali klub sada očekuje da će premašiti 30.000, dok velike tvrtke zovu predsjednika želeći se uključiti u Salah-maniju. "Vodimo važne razgovore u Turskoj, Europi i arapskom svijetu."

Otkrio je kako su prvi sastanak imali preko Zooma. U tom trenutku su se dvije strane zapravo samo upoznavale.

"Salah je zatim bio na odmoru, nakon toga su se razgovori ponovno nastavili preko Zooma. Znali smo da pregovara i s drugim klubovima."

Vijest o dolasku Salaha izazvala je erupciju oduševljenja u gradu.

"Salahovu ceremoniju potpisivanja ugovora održali smo pred 35.000 ljudi. Iz svega što je radio bilo je jasno da osjeća tu ljubav, i to nam je rekao. Zahvalio nam se," kazao je Dogan.