Livaković ide u Barcelonu! Romano objavio dvije riječi koje su sve potvrdile
Barcelona ga planira poslati na posudbu ove sezone
Dominik Livaković na korak je do Barcelone! Hrvatski reprezentativni vratar prema Fabriziju Romanu ima usmeni dogovor s katalonskim velikanom, koji će Fenerbahçeu platiti dva milijuna eura odmah, uz još dva kroz bonuse.
🚨🔵🔴 Barcelona have reached a verbal agreement for Dominik Livaković to join from Fenerbahçe, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2026
€2m initial fee, €2m add-ons. Plan to sign Livaković as backup GK from June 2027 when Szczesny leaves.
This season, Livaković will go out on loan as reported — follows… pic.twitter.com/sGVRnMYa12
Barcelona ga planira poslati na posudbu ove sezone, a od ljeta 2027. trebao bi biti zamjena za Wojciecha Szczesnyja. Kao moguća destinacija za posudbu spominje se i njegov bivši klub Dinamo.
Livaković je u Fenerbahçe stigao iz Dinama 2023. godine za oko 6.7 milijuna eura, a sada je pred velikim transferom u Barcelonu.