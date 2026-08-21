Livaković ide u Barcelonu! Romano objavio dvije riječi koje su sve potvrdile

Dominik Livaković na korak je do Barcelone! Hrvatski reprezentativni vratar prema Fabriziju Romanu ima usmeni dogovor s katalonskim velikanom, koji će Fenerbahçeu platiti dva milijuna eura odmah, uz još dva kroz bonuse.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached a verbal agreement for Dominik Livaković to join from Fenerbahçe, here we go!



€2m initial fee, €2m add-ons. Plan to sign Livaković as backup GK from June 2027 when Szczesny leaves.



This season, Livaković will go out on loan as reported — follows… pic.twitter.com/sGVRnMYa12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2026

Barcelona ga planira poslati na posudbu ove sezone, a od ljeta 2027. trebao bi biti zamjena za Wojciecha Szczesnyja. Kao moguća destinacija za posudbu spominje se i njegov bivši klub Dinamo.

Livaković je u Fenerbahçe stigao iz Dinama 2023. godine za oko 6.7 milijuna eura, a sada je pred velikim transferom u Barcelonu.