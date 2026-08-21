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SPOMINJE SE I DINAMO /

Livaković ide u Barcelonu! Romano objavio dvije riječi koje su sve potvrdile

Livaković ide u Barcelonu! Romano objavio dvije riječi koje su sve potvrdile
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Barcelona ga planira poslati na posudbu ove sezone

21.8.2026.
14:15
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dominik Livaković na korak je do Barcelone! Hrvatski reprezentativni vratar prema Fabriziju Romanu ima usmeni dogovor s katalonskim velikanom, koji će Fenerbahçeu platiti dva milijuna eura odmah, uz još dva kroz bonuse.

 

 

Barcelona ga planira poslati na posudbu ove sezone, a od ljeta 2027. trebao bi biti zamjena za Wojciecha Szczesnyja. Kao moguća destinacija za posudbu spominje se i njegov bivši klub Dinamo.

Livaković je u Fenerbahçe stigao iz Dinama 2023. godine za oko 6.7 milijuna eura, a sada je pred velikim transferom u Barcelonu.

Dominik LivakovićDinamoBarcelona
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