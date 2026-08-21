Nema koga nema u Splitu: Evo u čijem društvu je Ibra i tko priča sa zaboravljenom zvijezdom

Split je ponovno postao središte sporta, mladosti i dobre energije. Plazma Sportske igre mladih proslavile su veliku 30. obljetnicu, a svečani događaj okupio je brojne poznate osobe iz svijeta sporta, zabave i javnog života.

Povodom 30. obljetnice Plazma Sportskih igara mladih, na All-Star Day, na splitskim Prokurativama igrat će se velika revijalna all-star nogometna utakmica a gledatelji će ovaj jedinstveni događaj moći pratiti u prijenosu na RTL2 i platformi VOYO. Utakmicu će komentirati stručni RTL-ov sportski novinar Filip Brkić.

Na jednom su se mjestu našle brojne face. Stvarno nevjerojatno kakve su se sportske ikone našle na jednom mjestu. Alen Bokšić je isto bio u HNK Split, zajedno sa Predragom Mijatovićem, zaboravljenom zvijezdom. I sad pazite imena koja su u Splitu, odnosno koja će u petak pohoditi Grad pod Marjanom.

Aleksander Čeferin i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi. Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Mario Stanić, Aljoša Asanović, Darijo Srna, Šime Vrsaljko, Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Aleksandar Kolarov, Aitor Karanka, Marcel Desailly, Fernando Hierro, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Dejan Savićević i Zlatko Zahovič.

Goran Ivanišević, Ana Ivanović, Željko Obradović, Oleksandr Usyk, Predrag Danilović, Goran Dragić, Nikola Karabatić, Ettore Messina, Radoslav Nesterović, Nikola Vujčić i Dino Rađa.

Susret mladih sportaša s njihovim idolima bit će središnji dio proslave triju desetljeća Plazma Sportskih igara mladih. Ova sportska priča već 30 godina povezuje generacije te promiče aktivan i zdrav način života, toleranciju, zajedništvo i fair-play.

Slavljenička atmosfera, sportski duh i mnoštvo poznatih lica obilježili su prvi dio dana posvećen projektu koji već tri desetljeća okuplja djecu i mlade te promiče prijateljstvo, zajedništvo i fair play.

Tko je sve stigao na veliku splitsku proslavu i kako je izgledao susret "faca do face“, pogledajte u našoj fotogaleriji.