Ivanović: 'Velika mi je čast, pogotovo zbog onoga što sport predstavlja'

PRVA AMBASADORICA /

U Splitu se održava završnica Sportskih igara mladih, najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi. Ove se godine obilježava velika 30. obljetnica Igara, a svečanost je uveličao dolazak brojnih sportskih zvijezda poput Zlatana Ibrahimovića, Oleksandra Usika i Luke Modrića.

Svemu je svjedočila i poznata umirovljena srpska tenisačica Ana Ivanović, koja je otkrila svoje dojmove.

"Prvi put sam u Splitu i zaista je prelijepo, ali najvažniji je razlog zašto smo ovdje – djeca koja se natječu i druže, a mislim da je to jako bitno jer je sport nešto što spaja i divno je vidjeti djecu u tolikom broju", rekla je Ivanović.

Ivanović je otkrila i što za nju znači to što će postati prva žena ambasadorica Sportskih igara mladih.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo biti ambasadorica jer je to divna prilika da se promoviraju mladi i sport, a kao što sam rekla, on spaja ljude i promovira jedan lijep način života i zato mi je jako drago da sam izabrana", rekla je između ostalog Ivanović.

Što je sve bivša prva tenisačica svijeta rekla Maji Oštro Flis, pogledajte u videu iznad teksta.

Dodajemo kako nakon šahovskog turnira slijedi turnir u košarci, dok je sutra na rasporedu revijalna nogometna utakmica na kojoj će nastupiti brojne zvijezde iz svijeta sporta, a sve ćete moći pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO.