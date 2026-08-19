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BRAVO, ILJA! /

Hrvatska ima europskog prvaka: Čudesni Kovtun osvojio zlato!

Hrvatska ima europskog prvaka: Čudesni Kovtun osvojio zlato!
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na posljednjoj spravi Kovtun je dobio ocjenu 13.333 te s najmanjom mogućom razlikom od jedne tisućinke nadvisio Arsenija Duhna

19.8.2026.
21:27
Hina
Marko Lukunic/PIXSELL
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Hrvatski gimnastički reprezentativac, 23-godišnji Ilja Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom, ovaj rođeni Ukrajinac je briljirao na ručama, preči i parteru.

Na ručama je dobio najbolju ocjenu dana sa 14.500, na preči je bio drugi sa 14.200, a na parteru peti sa 14.100.

Preskok je odradio sa zadovoljavajućom ocjenom 13.900, no pred sam kraj vježbe na konju s hvataljkama je pao sa sprave te je dobio ocjenu 12.800.

Na posljednjoj spravi, krugovima, Kovtun je dobio ocjenu 13.333 te s najmanjom mogućom razlikom od jedne tisućinke nadvisio srebrnog Arsenija Duhna sa 82.832, dok je Daniel Marinov sa 81.899 osvojio broncu.

GimnastičarIlja Kovtun
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