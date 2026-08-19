Evo zašto su Zagrepčanke ostale bez daha: Isklesani gimnastičari očarali akrobacijama

U Zagrebu se održava Europsko prvenstvo u gimnastici. Nakon gimnastičarki na red su došli i gimnastičari koji su također oduševili.

O veličini i značaju Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici u Zagrebu najbolje govore brojke: 625 gimnastičarki i gimnastičara, 43 zemlje, 378 trenera, 142 sudaca, 21 liječnik, 1425 akreditiranih osoba, 170 volontera. Volonteri dolaze iz ukupno 24 države svijeta – Njemačke, Belgije, Francuske, Luksemburga, Portugala, a poneki čak i iz Indije i Meksika. Najveće Europsko prvenstvo u gimnastici u povijesti budnim okom prati i 133 novinara iz 26 zemalja, uključujući SAD, Brazil i Kanadu.

Već su i u kvalifikacijskim danima tribine bile pune, čak se otvarao i gornji prsten Arene, što u početku nije bilo predviđeno. Kvalifikacije je pratilo u prosjeku 2000 gledatelja, a finala između 3000 do 4000 tisuće njih. S početkom muškog dijela natjecanja, gdje se nadamo i hrvatskim medalja, očekuje se još veći broj posjetitelja.

David Hart, član britanske gimnastičke reprezentacije, oduševljen je atmosferom u zagrebačkoj Areni.

"Cijela atmosfera u Areni i ljudi koji podržavaju ovaj događaj jednostavno su fantastični. Bili smo prije dolaska uzbuđeni zbog svega što nas ovdje očekuje i nismo se razočarali. Cilj nam je bio da naši sportaši daju sve od sebe i to je sve što možemo od njih tražiti. Stvarno smo zadovoljni što smo ovdje imali kombinaciju stvari koje su za nas prošle jako dobro i stvari iz kojih još puno možemo naučiti“, rekao je Hart.

Boje Hrvatske kod gimnastičarki branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić.

"Ponosni smo što je Hrvatska domaćin čak četiri europska prvenstva - u muškoj i ženskoj seniorskoj i juniorskoj sportskoj gimnastici“, naveo je premijer Andrej Plenković u objavi na društvenim mrežama, u kojoj je istaknuo dugu tradiciju hrvatske gimnastike i podsjetio na najveće uspjehe - dvije srebrne olimpijske medalje Filipa Udea i Tina Srbić, pet medalja sa svjetskih i još deset s europskih prvenstava te 187 odličja na svjetskim kupovima.

"Vlada Republike Hrvatske nastavlja snažno podupirati hrvatski sport i organizaciju velikih međunarodnih sportskih natjecanja. Čestitam Hrvatskom gimnastičkom savezu na organizaciji i želim hrvatskim reprezentativcima puno uspjeha", poručio je premijer.