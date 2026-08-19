Stradunom su se prošetale prave ljepotice: Izdvojili smo 30 fotografija koje morate vidjeti

Ljetne večeri u Dubrovniku i ove su godine pune dobrog raspoloženja, dotjeranih izdanja i preplanulih ljepotica koje privlače poglede gdje god se pojave.

Lagane haljine, kratke suknje, visoke potpetice i osmijesi obilježili su još jednu toplu večer na jugu, a među brojnim prolaznicama nije nedostajalo onih koje su svojim stylingom posebno privukle pažnju.

Izdvojili smo 30 fotografija koje najbolje dočaravaju ljetnu atmosferu i večernji šarm Dubrovnika.