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Stradunom su se prošetale prave ljepotice: Izdvojili smo 30 fotografija koje morate vidjeti

Stradunom su se prošetale prave ljepotice: Izdvojili smo 30 fotografija koje morate vidjeti
Foto: Ahmet Kalajdžić
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Ljetne večeri u Dubrovniku i ove su godine pune dobrog raspoloženja, dotjeranih izdanja i preplanulih ljepotica koje privlače poglede gdje god se pojave.

Lagane haljine, kratke suknje, visoke potpetice i osmijesi obilježili su još jednu toplu večer na jugu, a među brojnim prolaznicama nije nedostajalo onih koje su svojim stylingom posebno privukle pažnju.

Izdvojili smo 30 fotografija koje najbolje dočaravaju ljetnu atmosferu i večernji šarm Dubrovnika.

19.8.2026.
13:00
Hot.hr
Željko Tutnjević
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