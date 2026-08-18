FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI JUBILEJ /

Evo kakav su spektakl Boysi napravili za 40. rođendan skupine

Evo kakav su spektakl Boysi napravili za 40. rođendan skupine
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv Vikinga igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Večerašnji susret bit će poseban i za Bad Blue Boyse, koji slave 40 godina postojanja, a rošendan su proslavili spektakularnom koreografijom na samom početku utakmice.
1 /23
VOYO logo

Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv Vikinga igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Uzvrat je iduće srijede u Norveškoj, a pobjednik dvoboja izborit će mjesto u ligaškoj fazi i osigurati najmanje 30 milijuna eura od UEFA-e. Poraženi seli u Europsku ligu, gdje ga čeka najmanje 11 milijuna eura.

Susret je poseban i za Bad Blue Boyse, koji slave 40 godina postojanja, a za rođendan su napravili spektakularu bakljadu i koreografiju.

18.8.2026.
21:39
M.G.
Marko Lukunic/PIXSELL
DinamoBad Blue BoysLiga PrvakaKoreografijaBakljada
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija