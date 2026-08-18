Evo kakav su spektakl Boysi napravili za 40. rođendan skupine

Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv Vikinga igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Uzvrat je iduće srijede u Norveškoj, a pobjednik dvoboja izborit će mjesto u ligaškoj fazi i osigurati najmanje 30 milijuna eura od UEFA-e. Poraženi seli u Europsku ligu, gdje ga čeka najmanje 11 milijuna eura.

Susret je poseban i za Bad Blue Boyse, koji slave 40 godina postojanja, a za rođendan su napravili spektakularu bakljadu i koreografiju.