Kapetan Vikinga: 'Vidio sam Dinamove utakmice u Europi, Boysi su jedinstveni'

Dinamo protiv norveškog Vikinga u utorak s početkom u 20 sati na svom Maksimiru igra prvu utakmicu play-offa za Ligu prvaka, a taj dvoboj su u ponedjeljak najavili trener gostujuće momčadi Morten Jensen i kapetan Zlatko Tripić.

"Rođen sam u Rijeci, roditelji su mi iz Bosne, a odrastao sam u Norveškoj i ondje sam cijeli život. Rekao sam da mi je cilj odigrati jednu europsku utakmicu na ovim prostorima, a Dinamo je jedan od najboljih klubova ovdje. Ovo je san, prelijepa prilika i drago mi je da sam ponovno u Hrvatskoj. Naravno, kada smo već došli, želimo pobijediti i odigrati dobru utakmicu. Igramo protiv vrhunske ekipe i pokušat ćemo sve da prođemo dalje", rekao je na početku Tripić, rođeni Riječanin koji je odrastao u Norveškoj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potom se kapetan Vikinga osvrnuo na atmosferu na Maksimiru.

"Za ovakve utakmice morate probuditi mentalitet s ovih prostora. Navijači će biti sjajni, napravit će nevjerojatnu atmosferu na kakvu nismo navikli u Norveškoj, ali moramo uživati u tome. Ovo je ponosan trenutak za sve koji vole Viking. Vidio sam Dinamove utakmice u Europi, navijači su im sjajni i jako važni. Bad Blue Boysi su jedinstveni i želimo igrati u takvom okruženju. Brann i Rosenborg imaju dobru atmosferu u Norveškoj, ali to neće biti ni blizu onoga što nas čeka u Zagrebu", poručio je.

Posebnost Vikinga je i to što od 2021. imaju dva ravnopravna glavna trenera, Mortena Jensena i Bjartea Lunde Aarsheima. Jensen je opisao njihovu suradnju.

"Mnogi to pitaju, ali mi zajedno raspravljamo i nalazimo rješenja. Znamo se 15 godina, kao da smo muž i žena koji odgajaju djecu", rekao je pa odgovorio na pitanje prijeti li im i 'rastava':

"Ne, još smo vjenčani."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potom je Tripić odgovorio na pitanje kako funkcionira u ekipi s dvojicom glavnih trenera.

"Uh, za**bano! Ne, šalim se, 'top' je. Oni su veliki prijatelji, imaju veliko poštovanje i navikli smo na to. S njima smo osvojili titulu i drago mi je vidjeti kako su sve zajedno radili da dođu do naslova. Velika su inspiracija, pokazuju da se nogomet može gledati drugačije", rekao je.

Govorio je na kraju konferencije Jensen i o rastu norveškog nogometa i povukao paralelu s Hrvatskom.

"I Hrvati imaju odgovor na to. Mala ste zemlja, a napravili ste puno velikih stvari s reprezentacijom i osvajali medalje. U Norveškoj smo se ugledali i na Hrvatsku, vidjeli smo da je to moguće. Norveška je dobra jer se puno pažnje posvećuje akademijama, skromni smo i marljivi. Pokazujemo da možemo stvoriti velike igrače poput Haalanda i Ødegaarda", poručio je.