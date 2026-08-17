Robert De Niro slavi 83. rođendan: Ovako je glumačka legenda izgledala na početku karijere

Robert De Niro, jedan od najcjenjenijih glumaca u povijesti kinematografije, danas slavi 83. rođendan. Njegova karijera, koja traje više od pola stoljeća, ispunjena je ulogama koje su redefinirale glumački zanat i ostavile neizbrisiv trag u popularnoj kulturi. Od sirovih portreta urbanih otuđenika do šarmantnih komičnih uloga, De Niro je dokazao nevjerojatnu svestranost i posvećenost koja i danas služi kao uzor generacijama glumaca.

Njegova karijera i život svjedoče o umjetniku koji se nikada nije bojao rizika, pomičući granice glume i ostavljajući nasljeđe koje će trajati generacijama.