Borili se za klub od kojeg su mnogi odustali, a sada slave veliki rođendan

Navijačka skupina Dinama, Bad Blue Boys, obilježava četiri desetljeća postojanja. Njihova priča nije samo o nogometu; to je kronika prkosa i borbe za identitet kluba, neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, obilježen strašću i teškim kontroverzama.

Počeci i simbolika otpora na Maksimiru

Grupa je službeno osnovana 1986., a ime je, prema priči, inspirirano filmom "Bad Boys". Ipak, trenutak koji je definirao njihove početke dogodio se 13. svibnja 1990. na Maksimiru. Utakmica protiv Crvene zvezde, tjednima nakon prvih višestranačkih izbora, pretvorila se u masovne nerede. Dok su gostujući navijači divljali, Boysi su probili ogradu sjevera. Prizor kapetana Zvonimira Bobana kako udara milicajca u obrani navijača postao je simbolom otpora, a za mnoge je taj dan označio simbolički početak Domovinskog rata.

Borba za klub

Nakon osamostaljenja, BBB su se sukobili s Franjom Tuđmanom zbog preimenovanja Dinama u Croatia Zagreb. Smatrajući ime kluba neotuđivim, borili su se za njegov povratak, što su uspjeli 2000. godine. Uslijedila je nova, duga bitka protiv Zdravka Mamića, koji je provodio "crne liste" i privatizirao klub iz kojeg je, naknadno se saznalo, izvlačio novac.

Otpor je kulminirao dugogodišnjim bojkotom i borbom za statut prema modelu "jedan član, jedan glas". kao i osnivanjem malonogometnog kluba. Na kraju su Boysi pobijedili, a ta je pobjeda postala je temelj današnjeg demokratskog Dinama.

Društveni faktor

Bad Blue Boysi su često i društveni faktor. Iako je grupa često predstavljena kao problematična zbog sukoba s rivalima, ona je često djelovala i pozitivno. Od pomoći kod prirodnih katastrofa do humanitarnih akcija - pokazali su da mogu biti veoma bitan dio zajednice.

12. igrač

Upravo su Bad Blue Boysi predstavljeni kao glavna snaga Dinama u norveškim medijima uoči gostovanja Vikinga na Maksimiru, a njihov značaj najbolje očaraju riječi Zvonimira Bobana koji je za najvatrenije Dinamove navijače rekao:

"Vama, bez kojih ništa nije isto - već 40 godina nije isto! Vama, koji nikada niste stali voljeti i živjeti plavo - niti jedne sekunde života, niti jedne sekunde bilo koje tekme.

Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo godinama sanjali. U tradiciji, u buntu - uvijek svoji, zauvijek Dinamovi! Sretan Rođendan Purgeri! Sretan Rođendan BBB grupo! Dinamo Zagreb prije svega, Dinamo Zagreb iznad svih!"