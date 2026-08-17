Ma tko bi joj dao 57? Trbušnjaci, guza i nevjerojatan seksepil na kojima joj zavide mnogo mlađe

Jennifer Lopez nedavno je proslavila 57. rođendan, no njezina zategnuta figura i dalje izaziva zavist brojnih obožavatelja. Iza njezina izgleda ne stoje čarobni trikovi, nego godine discipline, redoviti treninzi i velika dosljednost - pjevačica je ranije govorila da vrlo rijetko preskače vježbanje, dok njezine rutine uključuju intenzivne treninge cijelog tijela, vježbe za trbuh, čučnjeve, iskorake i kardio. Uz to pazi na prehranu, pije mnogo vode, ograničava alkohol i kofein te se drži pravila da si ništa ne zabranjuje potpuno.

Da se sav trud itekako isplatio, Jennifer rado pokazuje u minijaturnim bikinijima koji ističu njezin ravan trbuh, čvrste noge i prepoznatljive obline. Bilo da pozira pred ogledalom u bikiniju, uživa uz bazen ili se tušira na otvorenom u oskudnom modelu, jasno je da se u svom tijelu osjeća samouvjereno.