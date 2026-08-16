Stravični prizori s autoceste: Ovo je ostalo od 'autobusa smrti' u Mađarskoj, 12 ljudi je poginulo

Dvanaest ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno u nesreći poljskog autobusa koji se prevrnuo noću na autocesti u istočnoj Mađarskoj.

Autobus, koji je stigao u Mađarsku iz Srbije, prevrnuo se oko jedan ujutro na autocesti blizu grada Mezokeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte, objavila je policija.

U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača.

'Autobus poljskih registracijskih tablica koji je putovao autocestom M3 prema Nyiregyhazi skrenuo je s ravnog dijela ceste u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao', objavila je policija te dodala da je privela vozača autobusa.

U autobusu su bili Poljaci koji su se u nedjelju rano ujutro vraćali s hodočašća iz Međugorja, prenijeli su poljski mediji, pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova.

Slike s mjesta događaja pokazuju teško oštećeni crveni autobus kako leži na boku u jarku pokraj autoceste s ​razbijenim prozorima i razbacanim stvarima i koferima.

Pogledajte fotogaleriju s mjesta nesreće