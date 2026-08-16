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BRITANSKA LJEPOTICA /

Sjećate li se Demi Rose? Osvajala je golišavim izdanjima, a njen izgled i dalje dijeli mišljenja

Sjećate li se Demi Rose? Osvajala je golišavim izdanjima, a njen izgled i dalje dijeli mišljenja
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Demi Rose Mawby britanska je influencerica i model rođena 27. ožujka 1995. u Birminghamu, a svjetsku je popularnost stekla zahvaljujući društvenim mrežama, gdje je prati više od 20 milijuna ljudi.
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Demi Rose bila je jedna od najvećih internetskih senzacija druge polovice 2010-ih. Britanska influencerica i model svjetsku je popularnost stekla zahvaljujući provokativnim fotografijama na društvenim mrežama, a milijuni pratitelja pratili su gotovo svaku njezinu objavu. Posebnu pažnju privukla je nakon kratke veze s reperom Tygom, no ubrzo je izgradila vlastitu karijeru i postala jedno od najprepoznatljivijih lica Instagrama.

Najviše pozornosti godinama privlače upravo njezine obline. Više je puta istaknula da nije bila na estetskim zahvatima te da svoj izgled pripisuje genetici, zdravoj prehrani i treninzima. Ipak, brojni estetski kirurzi i stručnjaci ostali su skeptični, smatrajući da je tako izraženu transformaciju teško objasniti isključivo prirodnim putem.

16.8.2026.
7:01
Hot.hr
SplashNews.com/Splash/Profimedia
Demi RoseGolišava FotografijaNekad I SadBikini
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