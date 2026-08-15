Vozili smo SUV koji ima 276 KS, hrpu opreme i cijenu koja bi mogla zabrinuti konkurenciju

Ako na trenutak zaboravimo predrasude o kineskim automobilima, Lynk&Co 01 u osvježenoj izvedbi za 2025. godinu vrlo brzo postaje zanimljiv. Ovaj plug-in hibrid, nastao pod okriljem kineskog Geelyja i s bliskim vezama s Volvom, nudi kombinaciju dizajna, kvalitete, tehnologije i performansi koja bi mogla iznenaditi i najveće skeptike.

Redizajn je donio nekoliko detalja koji ga dodatno izdvajaju. Stražnjim dijelom dominira nova svjetlosna traka preko cijele širine vozila, dok prednji kraj i dalje ima prepoznatljiv, pomalo futuristički izgled. Testni primjerak na 20-inčnim crnim kotačima djeluje posebno atraktivno.

Još veće iznenađenje čeka u kabini. Interijer je moderan i kvalitetno izrađen, a središnjom konzolom dominira veliki 15,4-inčni zaslon. Materijali ostavljaju vrlo dobar dojam, spojevi su precizni, a sportska sjedala udobna. Straga ima dovoljno mjesta za dvije odrasle osobe, dok prtljažnik nudi 466 litara, odnosno 1213 litara sa spuštenim sjedalima.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela Lynk & Co 01 <<<

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Pristojna snaga

Paket More donosi i panoramski krov, Infinity audio sustav, bežični Apple CarPlay i Android Auto, bežični punjač te sustav koji prepoznaje vozača i automatski prilagođava sjedalo, retrovizore i ostale postavke.

Ispod poklopca nalazi se plug-in hibridni pogon koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinac od 137 KS i elektromotor od 143 KS. Ukupna snaga iznosi 276 KS, uz čak 535 Nm okretnog momenta. Do 100 km/h stiže za 7,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 200 km/h.

Baterija kapaciteta 18,7 kWh prema WLTP-u omogućuje do 75 kilometara električne vožnje. U stvarnim uvjetima računajte na otprilike 60 do 65 kilometara, što je dovoljno za većinu svakodnevnih relacija. Punjenje je moguće izmjeničnom strujom, a na Wallboxu traje manje od četiri sata.

>>> U galeriji pogledajte dve detalje modela Lynk & Co 01 <<<

Jako dobar 'value for money'

U vožnji je 01 prvenstveno udoban i tih. Ovjes dobro upija neravnine, a zahvaljujući bateriji automobil djeluje stabilno i sigurno. Nije napravljen za agresivnu vožnju, već za mirno i opušteno putovanje. Zamjerke idu na račun povremeno zbunjujuće logike hibridnog sustava i pomalo napornih sustava pomoći vozaču.

No, kada se sve zbroji, Lynk&Co 01 More MY25 ostavlja vrlo snažan dojam. Uz akcijsku cijenu od 37.990 eura, nudi razinu opreme, tehnologije i kvalitete koja ozbiljno konkurira skupljim europskim SUV-ovima. Nije savršen, ali teško je zanemariti koliko automobila dobivate za taj novac.

>>> U galeriji pogledajte dve detalje modela Lynk & Co 01 <<<