Ona je danas privukla najviše pogleda u Međimurju: Djevojka na biciklu očarala prolaznike

Sunčana subota u Međimurju mnogima je bila savršena prilika za predah od svakodnevnih obaveza i uživanje u slobodnom danu. Ugodne ljetne temperature i vedro nebo izmamili su brojne građane na otvoreno, a terase kafića brzo su se ispunile razgovorom, smijehom i mirisom prve kave.

Neradni dan mnogi su iskoristili bez žurbe – uz omiljeni napitak, dobro društvo i pokoji trenutak na suncu. Neki su subotnje prijepodne proveli u centru, drugi u šetnji, dok su se mnogi jednostavno prepustili opuštenoj atmosferi i uživali u danu.

Kako je izgledala sunčana subotnja atmosfera u Međimurju, svojim je objektivom zabilježio fotograf Zlatko Vrzan za portal eMedjimurje, a fotografije možete pogledati u galeriji.