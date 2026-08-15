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SUBOTNJA ŠPICA /

Ona je danas privukla najviše pogleda u Međimurju: Djevojka na biciklu očarala prolaznike

Ona je danas privukla najviše pogleda u Međimurju: Djevojka na biciklu očarala prolaznike
Foto: Zlatko Vrzan/eMedimurje
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Sunčana subota u Međimurju mnogima je bila savršena prilika za predah od svakodnevnih obaveza i uživanje u slobodnom danu. Ugodne ljetne temperature i vedro nebo izmamili su brojne građane na otvoreno, a terase kafića brzo su se ispunile razgovorom, smijehom i mirisom prve kave.

Neradni dan mnogi su iskoristili bez žurbe – uz omiljeni napitak, dobro društvo i pokoji trenutak na suncu. Neki su subotnje prijepodne proveli u centru, drugi u šetnji, dok su se mnogi jednostavno prepustili opuštenoj atmosferi i uživali u danu.

Kako je izgledala sunčana subotnja atmosfera u Međimurju, svojim je objektivom zabilježio fotograf Zlatko Vrzan za portal eMedjimurje, a fotografije možete pogledati u galeriji. 

15.8.2026.
15:29
Hot.hr
Zlatko Vrzan/eMedimurje
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