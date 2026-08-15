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LJETNI ĐIR /

Zavodljiva ljetna izdanja u srcu Rijeke: Dama u crvenom ukrala pažnju na prepunom Korzu

Zavodljiva ljetna izdanja u srcu Rijeke: Dama u crvenom ukrala pažnju na prepunom Korzu
Foto: Hrvoje Skočić/Riportal
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Petak uoči blagdana Velike Gospe i početak vikenda donijeli su na riječki Korzo opuštenu, gotovo svečanu atmosferu. Nakon niza ljetnih vrućina, temperature su napokon malo popustile, što je bio savršen poziv Riječankama i Riječanima da radni tjedan privedu kraju u srcu grada, uz omiljenu kavu i ugodnu šetnju.

Središte Rijeke ponovno je izgledalo poput prave modne piste na otvorenom. Šetači su iskoristili ugodniji dan kako bi pokazali svoja najbolja ljetna izdanja, od lepršavih, živih boja do elegancije koja je privlačila poglede prolaznika. Djelić te sjajne atmosfere i najzanimljivije modne trenutke je zabilježio fotoreporter Riportala Hrvoje Skočić.

15.8.2026.
12:10
Hot.hr
Hrvoje Skočić/Riportal
Rijecki KorzoPetakSetnica
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