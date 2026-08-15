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HOLIVUDSKA MEZIMICA /

Sjećate li se Jennifer Lawrence s početka? Njezin nevini imidž i šarm osvajali su milijune

Sjećate li se Jennifer Lawrence s početka? Njezin nevini imidž i šarm osvajali su milijune
Foto: k03/Zuma Press/Profimedia
Jennifer Lawrence rođena je 15. kolovoza 1990. u Kentuckyju, kao najmlađe dijete i jedina djevojka u obitelji s dvojicom starije braće, koja su joj zbog hiperaktivnosti nadjenula nadimak „Nitro“.
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Jennifer Lawrence danas slavi 36. rođendan, a iza nje je put od energične djevojke iz Kentuckyja, koju su braća zbog hiperaktivnosti zvala „Nitro“, do jedne od najpoznatijih glumica svoje generacije. Karijeru je počela vrlo mlada, a svjetsku slavu stekla je ulogom Katniss Everdeen u franšizi „Igre gladi“, nakon čega je osvojila i Oscar za film „U dobru i u zlu“. Publika ju je godinama obožavala zbog spontanosti, prirodnog izgleda i neposrednosti, pa je brzo dobila nadimak „girl next door“, odnosno „djevojka iz susjedstva“.

Upravo je taj nevini, pristupačni imidž postao jedan od njezinih zaštitnih znakova na početku karijere, no s godinama, brojnim kontroverznim izjavama, skandalima i promjenom životnog stila Lawrence se udaljila od slike bezbrižne holivudske miljenice kakvom ju je javnost nekoć doživljavala.

15.8.2026.
6:43
Hot.hr
Famous, Bang Media International/Alamy/Profimedia
Jennifer LawranceRođendanNekad I SadPočetak Karijere
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