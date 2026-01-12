Jennifer Lawrence na udaru kritika: Preudomila psa nakon što je ugrizao njezina sina

Jennifer Lawrence (35), holivudska glumica, našla se na udaru javnosti nakon što je preudomila svoju čivavu Princess Pippi Longstocking nakon što je pas ugrizao njezina sina. Glumica je o svemu govorila na događanju u New Yorku u sklopu projekcije filma Die My Love, ističući situaciju kroz šalu.

Kontroverzna odluka izazvala reakcije

U jednom trenutku Jennifer Lawrence rekla je da joj je zbog incidenta došlo da “zbriše” svakog psa, što je dodatno razbjesnilo dio javnosti na društvenim mrežama. Nakon što je isječak razgovora objavljen na Instagramu, komentari su se brzo zaredali.

Jedni su joj zamjerili što je psa maknula iz kuće nakon što je postala majka, poručujući da bi djecu trebalo učiti kako se odnositi prema ljubimcima i poštovati njihove granice. Drugi su napisali da ih je ova priča razočarala, uz opaske da takvo ponašanje ne bi smjelo biti normalizirano.

“Ne ostavljaš psa samo zato što si dobio djecu, naučiš svoju djecu da poštuju tvog ljubimca”, komentirao je jedan korisnik Instagrama ispod isječka koji je podijelio E! News.

Ton i reakcije javnosti

Dio komentatora posebno je kritizirao način na koji je Lawrence govorila o situaciji, naglašavajući da olako spominjanje “uništavanja” pasa može potaknuti strah i imati stvarne posljedice za životinje.

Ipak, pojavili su se i glasovi podrške. Neki ističu da javnost ne zna cijeli kontekst te da, ako je procijenila da je situacija nesigurna za djecu, majka ima pravo zaštititi dijete. Pojavila se i poruka osobe koja se predstavila kao trener pasa i osnivač skloništa, naglašavajući da su ljubitelji pasa često oni koji najviše osuđuju.

Majčinstvo i novi pogled na kućne ljubimce

Jennifer je majka dvojice sinova, trogodišnjeg Cya te još jednog dječaka rođenog 2025. godine, koje ima sa suprugom Cookeom Maroneyjem (41). Glumica je rekla da joj je majčinstvo promijenilo perspektivu prema psima te da ih sada doživljava kao potencijalnu prijetnju, posebno nakon incidenta sa sinom. Psi trenutno borave kod njezinih roditelja.

