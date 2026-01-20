Izbornik Švedske: 'Tipična Hrvatska! Tako je milijun puta, a vaši igrači tvrde da ćete biti domaćini'

Hrvatska rukometna repreznatacija u četvrtak od 20:30 sati uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo igra protiv domaćina Švedske zadnju utakmicu prve grupne faze Europskog prvenstva, utakmicu u kojoj pobjednik prenosi bodove u drugu fazu i radi veliki korak ka polufinalu.

Izabranici Dagura Sigurdssona mučili su se protiv Gruzije, ali i izborili pobjedu, a onda pokazali puno bolje lice protiv Nizozemske za osjetno bolju pobjedu. Šveđani su pak ostvarili dvije lake pobjede, a njihov izbornik Michael Apelgren sada je potpuno okrenut utakmici protiv Hrvatske.

"To je vrhunski protivnik našeg ranga, rekao bih. Rivalstvo traje godinama, makar dolazimo iz zaista različitih rukometnih sredina i kultura. Ali na kraju, volimo istu stvar zbog strasti i zbog sporta, ali to radimo na različite načine", rekao je Apelgren za Sportske novosti pa nastavio o Hrvatskoj:

"Ovo je jako tipična Hrvatska. Rade što trebaju, a u velikim utakmicama sam to vidio milijun puta. Rade točno ono što treba i u posljednjih 10 minuta pokažu što mogu. Prošle sezone su igrali sjajno na SP i mislim da je to reprezentacija koja raste."

Apelgren je trener u Pick Szegedu gdje trenira i naša dva igrača, Marija Šoštarića i Marina Jelinića.

"Prije nekoliko mjeseci su me pitali 'jesi li siguran da će to biti domaći teren kada igramo protiv tebe?' Vidjet ćemo koja momčad ima najbolji domaći teren. To su dva igrača koja mi se jako sviđaju i s kojima stalno radim. Bit će poseban osjećaj igrati protiv njih. I neće ih biti lako zaustaviti. Šoštarić je izabran za najboljeg igrača na svijetu na svojoj poziciji u našoj prvoj godini suradnje. To je tip kojem stvarno vjerujem. On je jedan od mojih kapetana, tako da ga stvarno volim. Ali sutra smo neprijatelji, tako da je to poseban osjećaj."

