EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica

Velika rukometna groznica u Europi vraća se početkom 2026. Europsko prvenstvo u rukometu (EHF EURO 2026) igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. i bit će organizirano u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, što je drugi put u povijesti da tri zemlje zajedno domaćini ovakvog turnira. Natjecanje okuplja 24 najbolje reprezentacije starog kontinenta u borbi za naslov prvaka Europe.

Svaki ljubitelj rukometa u Hrvatskoj može pratiti sve utakmice prvenstva jer prava prijenosa drži RTL, uključujući i sve susrete hrvatske reprezentacije - uživo na televiziji i platformi VOYO. Također, tekstualni prijenos svih utakmica Hrvatske možete pratiti na portalu Net.hr.

Kako stoji Hrvatska uoči Europskog prvenstva u rukometu?

Što se tiče hrvatske rukometne reprezentacije, na klupi naše selekcije je izbornik Dagur Sigurdsson, koji reprezentaciju vodi u novu eru, bez legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka, koji se oprostio od nacionalnog dresa na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Kapetan hrvatske muške reprezentacije po novom je Ivan Martinović, a Europsko rukometno prvenstvo 2026 nova je prilika da generacija koja je već pokazala da može igrati velika finala napravi iskorak više i napokon napadne jedini veliki trofej koji nedostaje u vitrini uspjeha hrvatskog rukometa.

Hrvatska na Euru 2026: skupina, protivnici i termini

Hrvatska je smještena u skupinu E, a sve utakmice prvog kruga igrat će se u Malmöu. Protivnici su Švedska, Nizozemska i Gruzija, a jasno je da će ključna utakmica za prolaz dalje biti ogled s domaćinom Švedskom.

Kada igra Hrvatska?

17. siječnja 2026. (18:00)

Hrvatska – Gruzija

19. siječnja 2026. (18:00)

Nizozemska – Hrvatska

21. siječnja 2026. (20:30)

Švedska – Hrvatska

Hrvatska je u lakšem dijelu ždrijeba – sve do potencijalnog polufinala ne može na najveće favorite poput Danske, Francuske, Njemačke, Norveške, Španjolske i Portugala.

U našem dijelu ždrijeba, izravni rivali za visoki plasman bit će prvenstveno Švedska, Slovenija, Mađarska, Island i Nizozemska.

Ako Hrvatska bude među prve dvije reprezentacije u grupi E, nastavlja natjecanje u skupini II drugog kruga, koja se također igra u Malmeu - uz križanje s grupama D i F.

Euro 2026: Raspored svih utakmica - preliminarni krug

U prvom dijelu natjecanja 24 reprezentacije podijeljene su u šest skupina (A–F) koje igraju od 15. do 21. siječnja. Svaka skupina igra utakmice sustavom svatko sa svakim.

Skupina A (Herning, Danska)

15.01. Španjolska – Srbija (18:00)

15.01. Njemačka – Austrija (20:30)

17.01. Austrija – Španjolska

17.01. Srbija – Njemačka

19.01. Španjolska – Njemačka

19.01. Srbija – Austrija

Skupina B (Herning, Danska)

16.01. Portugal – Rumunjska

16.01. Danska – Sjeverna Makedonija

18.01. Sjeverna Makedonija – Portugal

18.01. Rumunjska – Danska

20.01. Danska – Portugal

20.01. Rumunjska – Sjeverna Makedonija

Skupina C (Oslo/Bærum, Norveška)

15.01. Francuska – Češka (18:00)

15.01. Norveška – Ukrajina (20:30)

17.01. Ukrajina – Francuska

17.01. Češka – Norveška

19.01. Francuska – Norveška

19.01. Češka – Ukrajina

Skupina D (Oslo/Bærum, Norveška)

16.01. Slovenija – Crna Gora

16.01. Farski Otoci – Švicarska

18.01. Crna Gora – Farski Otoci

18.01. Švicarska – Slovenija

20.01. Crna Gora – Švicarska

20.01. Slovenija – Farski Otoci

Skupina E (Malmö, Švedska) – Hrvatska grupa

Ovdje se nalazi i hrvatska reprezentacija. Hrvatska će igrati sve utakmice u Malmö Areni protiv:

17.01. (18:00) Hrvatska – Gruzija

19.01. (18:00) Nizozemska – Hrvatska

21.01. (20:30) Švedska – Hrvatska

Skupina F (Kristianstad, Švedska)

16.01. Island – Italija

16.01. Mađarska – Poljska

18.01. Poljska – Island

18.01. Italija – Mađarska

20.01. Poljska – Italija

20.01. Mađarska – Island

Gdje i kako gledati Euro 2026 u Hrvatskoj?

Prijenose svih utakmica – uključujući sve susrete hrvatske reprezentacije - u Hrvatskoj ima RTL, koji je osigurao prava za televizijsko i online praćenje preko platforme Voyo. Navijači se tako mogu pripremiti za gotovo mjesec dana rukometnih uzbuđenja početkom 2026.

Sistem natjecanja Europskog prvenstva u rukometu 2026

Na Europskom prvenstvu u rukometu 2026. sudjeluje 24 reprezentacije, a sustav natjecanja izgleda ovako:

Prvi krug

Bit će 6 grupa po 4 reprezentacije. U drugi krug idu dvije najbolje iz svake grupe.

Drugi krug

U drugom krugu formiraju se dvije nove skupine (I i II) po 6 reprezentacija. Što se tiče bodova, oni će se prenositi iz međusobnih ogleda iz prvog kruga.

Završnica

U polufinale idu po dvije najbolje reprezentacije iz skupina I i II. Polufinala se igraju 30. siječnja, dok je finale 1. veljače u danskom Herningu, gdje se igra cijela završnica.

Drugi krug – raspored skupina

Skupina I (Herning)

(križanje grupa A, B i C – oznake A1, A2, B1, B2, C1, C2)

22. siječnja

C1 – B2

A2 – C2

A1 – B2

24. siječnja

C1 – B1

A1 – C2

A2 – B2

26. siječnja

A1 – B2

A2 – C1

B1 – C2

28. siječnja

A1 – C1

A2 – B1

B2 – C2

Skupina II (Malmo)

(križanje grupa D, E i F – oznake D1, D2, E1, E2, F1, F2)

23. siječnja

F1 – E2

D2 – F2

D1 – E1

25. siječnja

F1 – E1

D1 – F2

D2 – E2

27. siječnja

D1 – E2

D2 – F1

E1 – F2

28. siječnja

D1 – F1

D2 – E1

E2 – F2

Polufinale i finale

Sve utakmice završnice igraju se u Herningu (Danska).

Polufinale – 30. siječnja

I1 – II2

II1 – I2

Finale – 1. veljače

pobjednici polufinala igraju za naslov prvaka Europe

Zanimljivosti

EP u rukometu 2026. potvrđuje trend širenja natjecanja i guranje “novih” rukometnih država u prvi plan. To znači više utakmica, više prilika za iznenađenja (tipa pobjeda autsajdera nad velesilama) i potencijalni logistički kaos za organizatore. Isto tako, ulaznice za EP 2026. u Švedskoj puštene u prodaju još 2024., a zatim i u Danskoj i Norveškoj 2025., prodaju se na poseban način. Kao dio paketa uz naglasak na “fan experience” – posebne fan zone, obiteljske sektore i tematske sektore za navijačke skupine. Također, četvrti put zaredom događa se da muško Europsko prvenstvo ima toliko sudionika, dakle njih 24.

Isto tako, domaćini su unaprijed mogli “odabrati” po jednu reprezentaciju koja će igrati u njihovoj državi, naravno pod uvjetom da se kvalificira. Danska je izabrala Njemačku, Norveška Farske otoke, a Švedska Island, pa će te reprezentacije u slučaju plasmana imati polu-domaću atmosferu.

Švedska je i dalje najtrodufejnija nacija u povijesti Eura s pet naslova, dok na turnir u Skandinaviji Francuska dolazi kao aktualni prvak Europe (osvojila je EP 2024.).

Hrvatska je uoči ždrijeba bila u drugom jakosnom šeširu, zajedno s Norveškom, Portugalom, Islandom, Španjolskom i Farskim Otocima, što je praktički garantiralo barem jednog “giganta” iz prvog šešira u našoj skupini.

Bonus kutak o Hrvatskoj

Hrvatska muška rukometna reprezentacija kvalifikacije za EP 2026 odradila je savršeno, bez ijednog poraza. EHF je zabilježio kako su se Hrvati plasirali na EP već nakon 4. kola kvalifikacija, uz uvjerljivu pobjedu nad Češkom u “highlight” utakmici (36-20). Hrvatska u kvalifikacijama za EP 2026 bila jedna od najuvjerljivijih reprezentacija – u skupini 5 ostvarila je 4 pobjede u 4 utakmice i gol-razliku +39 (136:97) te si plasman na Euro osigurala dva kola prije kraja.

Ukoliko Hrvatska prođe skupinu, a trebala bi, ostaje u istom gradu i istoj dvorani? Skupine D, E i F se u drugom krugu spajaju u glavnu skupinu u Malmöu, što znači manje putovanja za igrače i puno lakšu logistiku za hrvatske navijače. Hrvatski mediji već upozorili navijače da ulaznice za hrvatske utakmice u Malmöu brzo nestaju, jer se očekuje prava “mini Hrvatska” na tribinama, zahvaljujući i brojnoj dijaspori u Švedskoj i Skandinaviji. Hrvatska nikad nije bila prvak Europe, ali ima čak šest europskih medalja – tri srebra i tri bronce – što je svrstava među najkonstantnije reprezentacije u povijesti Eura. Hrvatska je svoje prvo europsko odličje uzeli još 1994. – broncu na EP-u u Portugalu – i od tada praktički svaku generaciju obilježili barem jednim velikim medaljama (Olimpijske igre, SP ili EP). Isto tako, za Hrvatsku će Euro 2026 biti još jedan “švedski déjà vu", nakon što je već igrala velika natjecanja u Švedskoj i sudjelovala u tamošnjim povijesnim europskim turnirima, sada će u Malmö Areni opet tražiti iskorak prema toliko željenom zlatu.

Hrvatska rukometna reprezentacija stiže na EP 2026 u Skandinaviju s ozbiljnim ambicijama i etiketom jedne od najopasnijih ekipa turnira. Hrvatska iza sebe imaju sjajan kvalifikacijski ciklus bez poraza, s uvjerljivim pobjedama i osiguranim plasmanom na prvenstvo već prije zadnja dva kola. Reprezentacija u Dansku, Norvešku i Švedsku dolazi s potvrđenim statusom velike sile – momčadi koja godinama redovito sudjeluje u borbi za medalje na najvećim natjecanjima.

Na EP 2026 Hrvatska igra u skupini E, smještenoj u Malmöu, gdje je čekaju domaćin Švedska, neugodni Nizozemci i opasna Gruzija u ulozi autsajdera koji može iznenaditi. Prednost za Hrvatsku i navijače jest činjenica da cijeli prvi krug, a u slučaju prolaza i drugi krug, igraju u istoj dvorani, što znači manje putovanja i jasnu bazu za hrvatske navijače u Skandinaviji. Očekuje se veliki broj Hrvata na tribinama – od dijaspore do onih koji će zbog rukometa spojiti zimsko putovanje s navijanjem.

Iako Hrvatska još uvijek čeka svoje prvo europsko zlato, iza nje je impresivna kolekcija medalja s europskih, svjetskih i olimpijskih natjecanja. Europsko rukometno prvenstvo 2026. nova je prilika da generacija koja je već pokazala da može igrati velika finala napravi iskorak više i napokon napadne jedini veliki trofej koji nedostaje u vitrini.