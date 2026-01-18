Nevjerojatni Makedonci, senzacija Farskih Otoka, Danci kao da nisu s ovog svijeta

Četvrti dan Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj donio je nova uzbuđenja i rasplete u skupinama B, D i F. Nakon što je prethodnog dana Srbija šokirala Njemačku, nedjelja je potvrdila da na ovom turniru nema lakih protivnika, ali je i iskristalizirala prve favorite. Domaćin Danska, uz Sloveniju, Mađarsku i Island, osigurala je prolazak u glavnu rundu natjecanja već nakon dva odigrana kola, dok su se neke reprezentacije već oprostile od daljnjih snova.

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Danska moć i nevjerojatni remi Makedonije i Portugala

U Herningu, pred ispunjenom dvoranom Jyske Bank Boxen, jedan od domaćina, Danska, nije dopustila nikakvo iznenađenje. Svjetski prvaci su bez većih problema deklasirali Rumunjsku s uvjerljivih 39:24 i s maksimalna četiri boda potvrdili prvo mjesto i prolazak dalje. Rumunji su ovim porazom ostali bez ikakvih izgleda za drugi krug. Mnogo više drame ponudio je prvi susret dana u istoj skupini, gdje su Sjeverna Makedonija i Portugal odigrali jednu od najuzbudljivijih utakmica prvenstva. Završilo je neriješeno, 29:29, a utakmicu su obilježile nevjerojatne individualne izvedbe. Makedonski kapetan Filip Kuzmanovski postigao je čak petnaest pogodaka, dok je na drugoj strani portugalska zvijezda Francisco 'Kiko' Costa zabio jedanaest. Ovim bodom obje reprezentacije ostaju u igri za prolazak uoči posljednjeg kola.

Standings provided by Sofascore

Povijesni dan za Farske Otoke i siguran prolaz Slovenije

Skupina D, koja se igra u norveškom Bærumu, donijela je jednu od najljepših priča prvenstva. Reprezentacija Farskih Otoka, nošena podrškom tisuća svojih navijača, deklasirala je Crnu Goru rezultatom 37:24. Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj su Farani demonstrirali ogroman napredak i zasluženo stigli do svoje prve pobjede na velikim natjecanjima, čime su došli na korak do plasmana u glavnu rundu. U drugom susretu večeri, Slovenija je potvrdila status favorita skupine. Iako oslabljeni neigranjem nekih ključnih igrača, Slovenci su svladali Švicarsku i s četiri boda osigurali prolazak.

Standings provided by Sofascore

Švicarci i Crnogorci će u međusobnom dvoboju u posljednjem kolu tražiti priliku za čudo, no Farani drže sudbinu u svojim rukama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mađari i Islanđani rutinski do glavne runde

U švedskom Kristianstadu stvari su potpuno jasne. Mađarska i Island pokazali su se kao daleko najkvalitetnije momčadi u skupini F te su s dvije uvjerljive pobjede osigurali prolazak dalje. Island je bez problema nadigrao Poljsku s 31:23, potvrdivši da i na ovom Euru puca na visok plasman. Mađarska, koja je na prošlom prvenstvu ostvarila svoj najbolji rezultat (peto mjesto), nastavila je u istom ritmu. Pobjedom protiv Italije, koja se na europsku scenu vratila nakon 28 godina, Mađari su također stigli do četiri boda. Poljska i Italija tako su se nakon samo dva kola oprostile od natjecanja, a njihov međusobni dvoboj u posljednjem kolu odlučivat će tek o trećem mjestu u skupini.

Standings provided by Sofascore

Prvenstvo se nastavlja već u ponedjeljak ključnim utakmicama u preostalim skupinama, koje će dati nove odgovore o putnicima u glavnu rundu. Europsko prvenstvo ulazi u svoju najnapetiju fazu, a sudeći prema dosad viđenom, čeka nas još pregršt vrhunskog rukometa i neizvjesnih dvoboja.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija šokirala Njemačku koja je sama sebi pucala u nogu