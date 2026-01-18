FREEMAIL
Ključna utakmica u Herningu: Hrabri Makedonci nisu izdržali, Portugalci se odlijepili

Foto: Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia

Utakmicu Portugala i Sjeverna Makedonije gledajte uživo na platformi Voyo ili pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

18.1.2026.
16:27
M.G.
Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia
U drugom kolu Skupine D na Europskom prvenstvu u rukometu, Portugal i Sjeverna Makedonija igraju u nedjelju u danskom Herningu od 18.00 sati ključnu utakmicu za nastavak natjecanja. 

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu 2026. prenosi RTL i platforma Voyo

Portugal je u natjecanje ušao pobjedom protiv Rumunjske 40:34 i s dva boda traži potvrdu prolaska. S druge strane, Sjeverna Makedonija je pretrpjela težak poraz od domaćina Danske 24:36, što ih stavlja u tešku poziciju bez bodova.

 

Drugo kolo skupine B Europskog prvenstva u rukometu
18.01.2025.
18.00
22
Portugal
 
:
18
Sjeverna Makedonija
 

 

 

Standings provided by Sofascore
 

 

 


Obje su reprezentacije dobro ušle u utakmicu, u početnim minutama igralo se gol za gol, a prvi su se odlijepili Makedonci koji su serijom od dva gola u petoj minuti stigli do prednosti 4:2. Ta prednost nije dugo, Portugalci su je poništili u sljedeće dvije minute, a nakon toga je uslijedilo novo razdoblje igre "gol za gol" i niti jedna ekipa se nije uspijevala odvojiti.

Makedonci su tijekom te velike, i jako uspješne, borbe, u 15. minuti doživjeli veliki udarac - zbog grubog prekršaja isključen je Markoski. No, nakon toga se situacija na terenu nije promijenila, hrabri Makedonci nisu padali u zaostatak, njihova obrana 3-2-2 zadavala je probleme Portugalcima pa se posljednjih pet minuta prvog dijela ušlo u egalu, s rezultatom 12:12.

U samoj zavšnici su Portugalci uspjeli 'slomiti' Makedonce, iskoristili njihove pogreške i zahvaljući efikasnosti  u posljednjoj minuti na odmor su otišli s prednošću od 15:13.

Portugalci su odlično ušli u drugo poluvrijeme, nakon dvije minute igre u nastavku su otišli na svoju najveću prednost na utakmici, plus pet. Na semaforu je tada stajalo 18:13. Nakedonci su se tada uspjeli stabilizirati, ali nisu uspjeli smanjiti zaostatak pa je u tim trenucima Portugal vodio s tri gola razlike. No, taj period nije dugo potrajao i Portugalci su se oko 40. minute uspjeli vratiti na plus pet.

 

Utakmica je u tijeku

 

 

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026PortugalSjeverna Makedonija
komentara
