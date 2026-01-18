OGROMAN ULOG /
Ključna utakmica u Herningu: Hrabri Makedonci nisu izdržali, Portugalci se odlijepili
Utakmicu Portugala i Sjeverna Makedonije gledajte uživo na platformi Voyo ili pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr
18.1.2026.
16:27
Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia
U drugom kolu Skupine D na Europskom prvenstvu u rukometu, Portugal i Sjeverna Makedonija igraju u nedjelju u danskom Herningu od 18.00 sati ključnu utakmicu za nastavak natjecanja.
Utakmice Europskog prvenstva u rukometu 2026. prenosi RTL i platforma Voyo
Portugal je u natjecanje ušao pobjedom protiv Rumunjske 40:34 i s dva boda traži potvrdu prolaska. S druge strane, Sjeverna Makedonija je pretrpjela težak poraz od domaćina Danske 24:36, što ih stavlja u tešku poziciju bez bodova.
POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije
komentara
