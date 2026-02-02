Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RUKOMET U SJENI SUKOBA /

Koliko je sve bilo lakše dok je himna rukometaša bila 'Morska Vila'. Ovako se doček rukometaša pretvorio u političko, ne sportsko pitanje, a Marko Perković Thompson je postao alat HDZ-a. Sada imamo rat, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor.

Predsjednik Republike Zoran Milanović misli da je Vlada postupila neustavno i otima državu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević da je ovo institucionalno nasilje. O toj temi danas pišu kolumnisti, analitičari i Facebook komentatori. A premijer Andrej Plenković Tomaševiću kaže da popije čaj i smiri se. Više pogledajte u prilogu