Pioniri hip hopa prije velikog koncerta stigli kod Mojmire: 'Kanye West bio je oduševljen beatovima...'

Bolesna braća zaslužna su za neke od antologijskih hip hop hitova. Duhovite rime, satira i riječi koje su postale dio žargona, to nam je dao kultni duo, koji je surađivao sa svima: od Dine Dvornika do Pipsa.

Jedni od pionira hip hop scene ne nastupaju često, pa se ovaj vikend u Boogaloo iščekuje s nestrpljenjem. Gosti Direkta su Baby Dooks i Bizzo.

Producent Direkta se zove Borna, a njegov brat se zove Luka. Bojim se da ste vi krivi za to

Baby Dooks: Znamo se otprije iz nekakvog paralelnog svijeta

Kakav je osjećaj rasprodati dva koncerta? Vi ste nešto kao Aleksandra Prijović za hip hop

Baby Dooks: Lijep je osjećaj, mada nam to nije najveći koncert, ali u zadnjih, recimo, 40 godina je

Čini mi se nemoguće u hip hopu zapamtiti sve riječi jer ih je jako puno. Je li se vama ikad dogodilo 'a ne znam što ide dalje'?

Bizzo: Svakome se to desi u ovoj profesiji. Pa onda preskočiš tu riječ. Puno njih ne kuži.

Baby Dooks: Veliki fanovi primijete, ali u onom zanosu znalo se desiti da po pola pjesme izmišljaš

Obojica imate djecu. Zanima me što vaša djeca kažu na vašu muziku, je li dolaze na koncert? Jeste se malo upristojili zbog njih?

Bizzo: Ja sam baš danas s kćerkom pričao o tome i ona me pitala 'jel ja idem kod tebe na koncert'. A ja kažem 'pa mogla bi nešto na pet minuta'. Generalno ona zna čime se mi bavimo i zna naše pjesme, ali nije neki fan. Nema neku veliku želju za to. Treba proći par godina, makar ima već 13 godina, ali sluša Eminema.

Baby Dooks: Ja sam uvijek govorio mom malom 'sine, mani se ćorava posla, drži se ti sporta i škole i bit će dobro'. Doći će na koncert, sa slušalicama na ušima. Sad će 18 godina.

Vi ste bili pioniri hip hop scene. Voljela bih da ispričate kako je drukčije i teže tada bilo doći do bilo kakve muzike

Baby Dooks: Puno teže si nabavljao nekakve materijale, o tehnologiji da ne pričam. Ti si morao u Njemačku ići da bi došao do nekih stvari. Internet je tek bio u povojima onda.

Bizzo: Morao si imati ugovor s izdavačem da izdaš album. Danas mlađe generacije mogu sami izdavati samostalno stvari, što puno olakšava.

Baby Dooks: Puno skuplje je bilo.

S kim ste sve radili i surađivali?

Bizzo: Upoznao sam Farrella Williamsa, 50 Centa i Kanyja Westa...

Baby Dooks: Lokalno je tu bio Dino Merlin, Nina

Bizzo: U New Yorku sam Dooksove beatove puštao Kanyju Westu u studiju. Bio je oduševljen.

Baby Dooks imaš svašta na TikToku. Vidjela sam da se malo rugaš današnjem vremenu

Baby Dooks: Snimam što mi padne na pamet. Urnebesno se zabavljam. On me zna nekad malo poklopiti i kaže mi 'pretjerao si Dule'. Ultra mi je zabavno, sve te priče. Kad dođem i pričam sa sinom pola riječi ne kužim.

Jedan dan bili ste na Yammatu, gostovali ste u emisiji. Bili su vam umirovljenici u publici. Malo me zanima kako je došlo do tog aranžmana. Odlično izgledalo

Bizzo: To su naši prijatelji iz Doma za starije osobe Pešćenica. Upoznali smo ih taj dan, zato što smo trebali za to snimanje publiku i mi smo došli na ideju da baš hoćemo takvu publiku. Zvali smo ih preko jedne zajedničke prijateljice i oni su bili oduševljeni svirkom i sad smo im obećali i dužni smo im svirku odraditi u njihovom staračkom domu.

Baby Dooks tvoj glas možda je najbolji glasovi koje sam ikad čula

Baby Dooks: Da ti kažem samo priču kako sam krenuo spikirati. Tako što sam kao klinac kopirao Alena Balena, kopirao sam njegove reklame prije nego što sam spikirao. Smijali se oni svi.

Kakav vam je trap? Dosta klinaca danas sluša trap

Bizzo: Meni je, kao i svaka muzika, dobar. Ima dobrih stvari, ima loših stvari. Nemam negativno mišljenje o žanru. Mislim da je to nastavak hip hop kulture koji, naravno se promijenio i nastao je novi smjer, tj. novi žanr. Ima dobrih stvari, ima loših stvari, ali generalno mislim da je to glas nove generacije. Naravno da ne možemo mi uživati u tome kao mlađe generacije jer to je za njih.

Kakvu muziku slušate, na kojem se zadnjem koncertu bili?

Bizzo: Pa ja više manje pokušavam putovati, pa hvatati koncerte negdje vani. Bio sam na Kanyju Westu i Szy zadnji put. Uglavnom hvatam te neke vikende i malo veće artiste koji dođu u Europu, a tu u Hrvatskoj znam otići na Pipse, na neki rap koncert. Znamo otići na trap koncert. Naravno, ako je dobra ekipa i ako su dobri bendovi, meni to sve igra, nemam nekakav fiksni žanr koji pratim

Baby Dooks: Ne stignem. Dosta se zabijem u studio i kad treba i kad ne treba, tako da ne stignem.