Mateo Maraš o izazovima i putu do Danske: 'Nismo tu da se žalimo, nego da pokažemo zašto smo tu'

Uoči polufinalnog dvoboja Hrvatske i Njemačke, atmosfera oko hrvatske rukometne reprezentacije sve je samo ne mirna. RTL-ova Maja Oštro Flis javlja se s gostom iz Danske Mateom Marašem, gdje je intenzitet u reprezentaciji na vrhuncu nakon burne press konferencije izbornika Dagura Sigurdssona, koji je otvoreno govorio o problemima s kojima se momčad suočava. Što je sve Dagur rekao pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Hrvatska u petak od 17.45 sati igra polufinale Europskog prvenstva protiv Njemačke, a put do te utakmice bio je sve samo ne lagan – nakon plasmana među četiri najbolje reprezentacije, rukometaši su čak četiri sata putovali autobusom.

Djeli nas manje od 24 sata od povijesnog polufinala Europskog prvenstva – Hrvatska protiv Njemačke, situacija s kojom hrvatska reprezentacija već dobro zna. Međutim, danas na repertoaru nisu bile sportske teme, već organizacijske i logističke.

Znamo što se dogodilo: dva dana, dvije utakmice, niste smješteni u centru, putovali ste četiri sata. Kako vi, Mateo, vidite cijelu situaciju?

Izbornik je bio jasan i direktan. Dobro je da se on i stručni stožer time bave. Mi igrači smo fokusirani isključivo na polufinale, nismo tu da se žalimo nego da pokažemo zašto smo tu. Naravno da postoje teške situacije i teški trenuci, ali na fokusu je ta utakmica sutra. Uvijek smo bili najjači kada su nas otpisivali.

Rekli ste „bez žaljenja“, malo je nezgodno što je otkazan trening danas. Da li vas cijeli taj organizacijski raspored dodatno opterećuje?

Sigurno da utječe. Igra se puno utakmica, već smo u natjecateljskom ritmu i znamo što nas čeka. Fokus je na sutrašnjoj utakmici. Ništa se neće promijeniti – mislim da se ne bi spremali da nismo spremni. Takve stvari su dio igre, neke su pravedne, neke manje pravedne, ali ne možeš ih promijeniti. Najbolje je pustiti ih dalje i koncentrirati se na ono što je bitno.

Sutra nas čeka Njemačka. U nekoliko tjedana igrat ćemo s njima treći put – dvije prijateljske utakmice, dva poraza. Kakva nas Hrvatska sutra očekuje?

Sutra izlazi jedna gladna i nabrijana Hrvatska. Krasi nas zajedništvo, jer ove prve dvije pripremne utakmice neće imati toliko značaja. Ovo je sasvim nešto drugo – bit će nervoze, kidanja živaca, ali biti će najbitnije da pobijedimo.

Koliko ste ponosni na sebe i ostatak reprezentacije zbog činjenice da igrate polufinale?

Pa dobro, to je okej. Ne trebaju svi vjerovati, mislim da mi moramo pokazivati koliko možemo, da ljudi shvate koliko vrijedimo. Godinu za godinom pokazujemo da nam je tu mjesto. Tek smo došli na završnicu, nismo se zadovoljili – idemo dalje. Dvije utakmice su pred nama i bilo bi najbolje da završimo s dvije pobjede.

A što je Mateo Maraš rekao o tome koliko je ponosan na ovaj uspjeh, pogledajte u prilogu.