FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRATITE NA NET.HR-U /

Siggurdson ljut na EHF, uskoro se očekuje njegovo obraćanje

Siggurdson ljut na EHF, uskoro se očekuje njegovo obraćanje
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sigurdssonovo obraćanje javnosti pratite na portalu Net.hr

29.1.2026.
14:22
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson uskoro će se obratiti javnosti na službenoj press konferenciji za polufinaliste Europskog prvenstva.

Sigurdsson će na konferenciji za medije govoriti o nezadovoljstvu EHF-ovom organizacijom Europskog prvenstva.

Hrvatski rukometaši morali su autobusom pet sati putovati iz Malmoa prema Herningu, gdje se održava polufinale koje igraju protiv Njemačke. Također, Hrvatska je jedina reprezentacija koja nije smještena baš u gradu Herningu, već u hotelu koji je udaljen četrdesetak kilometara od grada.

Uskoro opširnije...

Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Ehf
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRATITE NA NET.HR-U /
Siggurdson ljut na EHF, uskoro se očekuje njegovo obraćanje