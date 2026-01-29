Siggurdson ljut na EHF, uskoro se očekuje njegovo obraćanje

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson uskoro će se obratiti javnosti na službenoj press konferenciji za polufinaliste Europskog prvenstva.

Sigurdsson će na konferenciji za medije govoriti o nezadovoljstvu EHF-ovom organizacijom Europskog prvenstva.

Hrvatski rukometaši morali su autobusom pet sati putovati iz Malmoa prema Herningu, gdje se održava polufinale koje igraju protiv Njemačke. Također, Hrvatska je jedina reprezentacija koja nije smještena baš u gradu Herningu, već u hotelu koji je udaljen četrdesetak kilometara od grada.

