Maja Oštro Flis postavila je Sigurdssonu ključno pitanje: O njegovom odgovoru će se pričati

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije na press konferenciji uoči polufinala Europskog prvenstva izrazio je svoje nezadovoljstvo organizacijom EHF-a.

Na to se nadovezala reporterka RTL-a koja je Dagura upitala kakav je plan za dalje, kako planiraju riješiti tešku situaciju.

"Nemamo potrebne resurse za rješavanje ove situacije, ona je jednostavno takva kakva jest. Planiranje je bilo izuzetno, no da smo imali dva dana manje odmora, situacija bi bila bolja, a sve to uz dodatak putovanja. Ostale momčadi su smještene u hotelima i imaju bolju pripremu. Ovo je alarmantno, ne prihvaćam takav pristup. Ne smatram da je pošteno. Znam da ne može sve biti savršeno.

Nismo se žalili kad smo počeli turnir dva dana kasnije, niti kad smo igrali dva dana zaredom, ali kad se uzme u obzir ovakvo putovanje, to postaje neprihvatljivo. Nemoguće je imati kvalitetan trening pod tim okolnostima. Nadam se da će sutra biti bolje, ali čini se da im je samo stalo do spektakla", oštro je kazao Sigurdsson.

Hrvatska svoju polufinalnu utakmicu igra u petak u 17:45 protiv Njemačke. Hrvatska utakmicu dočekuje u teškoj situaciju. Naši su reprezentativci morali mijenjati hotel dan prije utakmice, doputovali su iz Malmöa dan prije u vožnji autobusom koja je trajala pet sati. Nema se vremena za regeneraciju i trening i nadamo se da će naši rukometaši biti pravi na polufinalu u petak.