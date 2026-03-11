FREEMAIL
Zaljubljena Marija iz 'Života na vagi' otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: @marijabartulovic20

Marija Bartulović sreću je pronašla uz svog dečka Ivana s kojim se nedavno i zaručila. Otkrila nam je kako je izgledala prosidba na samom mjestu gdje je započela njihova ljubavna priča

11.3.2026.
9:50
Lorena Pajić
@marijabartulovic20
Mnogima omiljena kandidatkinja posljednje sezone RTL-ovog showa Život na vagi, Marija Bartulović, proživljava jedno od najsretnijih razdoblja u životu. Pobjednica nefinalista te sezone nedavno se zaručila za svog dečka Ivana, a radosnu vijest podijelila je s pratiteljima. Poseban trenutak dogodio se u Međugorju, ispred Crkve svetog Jakova, mjestu koje za njih ima posebno značenje.

Marija i Ivan poznaju se još od srednjoškolskih dana, no ljubav između njih rodila se tek kasnije, nakon njezine velike životne prekretnice. Vezu su javno potvrdili u prosincu prošle godine, a danas ne skrivaju koliko su sretni zajedno. Kako je otkrila u razgovoru za Net.hr, prosidba ju je potpuno iznenadila, a cijeli trenutak bio je ispunjen emocijama.

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: @marijabartulovic20

Kako ste se upoznali i gdje je sve počelo?

Ivan i ja upoznali smo se u Međugorju i upravo je tamo započela naša priča. Na tom posebnom mjestu rodilo se naše poznanstvo koje je s vremenom preraslo u ljubav.

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: Privatna arhiva

Što vas je prvo privuklo kod vašeg zaručnika? 

Kod njega me najviše privukla njegova dobrota, smirenost i iskrenost. Uz njega se uvijek osjećam sigurno, voljeno i nasmijano. 

Jeste li naslućivali prosidbu ili vas je iznenadila? Kako je točno izgledao sam trenutak prosidbe?

Iskreno nisam naslućivala prosidbu pa me potpuno iznenadila. 

U jednom trenutku je kleknuo, rekao nekoliko lijepih i emotivnih riječi te izvadio prsten. Bila sam presretna i u šoku.

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: @marijabartulovic20

Zašto ste baš Međugorje odabrali kao mjesto zaruka? Ima li to mjesto posebno značenje za vas? 

Međugorje smo odabrali jer to mjesto za nas ima posebno duhovno značenje. Tamo često dolazimo i molimo se nedjeljom, pa nam je bilo prirodno da baš tamo obilježimo tako važan trenutak u našem životu.

Kome ste prvo javili da ste se zaručili i kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja?

Prvo sam vijest o zarukama podijelila sa svojom najboljom prijateljicom Nikoletom, koju poznajem još od 2005. godine. Nakon toga smo radosnu vijest podijelili i s obitelji te prijateljima, a njihova reakcija bila je ispunjena srećom, čestitkama i toplim željama.

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: @marijabartulovic20

Jeste li već počeli s planiranjem vjenčanja i kakvo vjenčanje zamišljate – veliko slavlje ili intimnu proslavu s najbližima?

Još nismo počeli s pripremama, ali planiramo krenuti na jesen i pogledati sale koje želimo. Ako ne bude slobodnih, sigurno ćemo pronaći neko prekrasno mjesto, gotovo kao u filmovima. Što se proslave tiče, još nismo odlučili koliko ljudi ćemo pozvati, ali želimo da bude lijepo i posebno.

Čemu se najviše radujete u zajedničkom životu?

Najviše se radujemo zajedničkim i svakodnevnim trenucima i malim radostima da jednog dana sjednemo uz kavu i gledamo kako se naša djeca igraju u vrtu. Veselimo se tome da jednog dana postanemo roditelji i stvaramo obitelj punu ljubavi i smijeha.

Zaljubljena Marija iz ‘Života na vagi’ otkrila detalje prosidbe: 'Bila sam presretna i u šoku'
Foto: Privatna arhiva

život Na VagiZarukeMeđugorjeVoyoRtlVeza
