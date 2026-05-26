Kardiokirurg oštro upozorava: 'Ovu hranu gotovo svi imaju u kuhinjama, a uništava srce'

Iskusni kardiokirurg, koji je izveo više od 3000 operacija na otvorenom srcu, dr. Philip Ovadia izdao je oštro upozorenje o popularnim namirnicama za koje tvrdi da "uništavaju srce" i svakog tjedna dovode pacijente na njegov operacijski stol. Njegova poruka je jasna: opasnost se ne krije ondje gdje je većina ljudi očekuje, već u proizvodima koji se nalaze u gotovo svakoj kuhinji.

Pravi krivac se skriva u većini kuhinja

Dr. Ovadia tvrdi da može "prema šteti na srcu reći što je netko jeo". Dok mnogi kao glavne krivce za srčane bolesti upiru prstom u crveno meso i zasićene masti, on ističe da su stvarni neprijatelji kardiovaskularnog zdravlja "visokoprerađeni ugljikohidrati".

"Ne mislim samo na slatkiše i gazirana pića", objasnio je kardiokirurg u svom upozorenju. "Govorim o bijelom kruhu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granolama, aromatiziranim jogurtima, voćnim sokovima, instant zobenim pahuljicama i većini pakiranih proizvoda od cjelovitih žitarica."

On dodaje da su čak i namirnice koje se često reklamiraju kao zdrave, poput granole s niskim udjelom masti ili kruha od cjelovitog pšeničnog zrna, prepune ovih rafiniranih ugljikohidrata koji štete organizmu, piše LAD Bible.

Kako nastaje tihi ubojica u našim arterijama?

Dr. Ovadia detaljno objašnjava mehanizam kojim ova hrana uzrokuje štetu. "Ove namirnice potiču inzulinsku rezistenciju, okidač su za kronične upale i polako uništavaju vaše srce", rekao je.

Tijekom operacija, kaže, može točno vidjeti razorne posljedice takve prehrane. Opisuje dvije vrste opasnog plaka koji zatvara krvne žile: jedan je "mekan, nestabilan i izrazito upaljen", koji može iznenada puknuti i potpuno blokirati arteriju, uzrokujući srčani udar. Drugi je "tvrd, kalcificiran plak" koji postupno sužava arteriju i polako "guši" dotok krvi u srce.

"Ova hrana neprestano podiže razinu šećera i inzulina u krvi, potiče kronične upale i skladištenje visceralne, odnosno trbušne masnoće", dodaje. "Upravo to stvara upalno okruženje koje dovodi do stvaranja mekog, nestabilnog plaka kakav vidim da uzrokuje srčane udare svaki tjedan u operacijskoj sali."

Upozorenje potvrđuje i europska struka

Upozorenja liječnika poput Ovadije nedavno su dobila i snažnu znanstvenu potvrdu. U svibnju 2026. godine, Europsko kardiološko društvo (ESC) po prvi je put objavilo klinički konsenzus u kojem se ultraprerađena hrana (UPF) navodi kao "značajan javnozdravstveni problem".

U dokumentu, objavljenom u prestižnom časopisu European Heart Journal, ističe se da je konzumacija takve hrane izravno povezana s povećanim rizikom od pretilosti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog tlaka te, u konačnici, s povećanim kardiovaskularnim rizikom, neovisno o ukupnoj kvaliteti prehrane. Ovo predstavlja značajan pomak jer se fokus s pojedinačnih nutrijenata, poput šećera ili masti, sada prebacuje na stupanj industrijske prerade hrane.

Što jesti umjesto toga?

Savjet dr. Ovadije je jednostavan: izbacite prerađene ugljikohidrate iz prehrane jer oni, prema njegovom iskustvu, nanose najviše štete srcu. Umjesto toga, preporučuje povratak "pravoj, cjelovitoj hrani" poput povrća, životinjskih proteina i "zdravih masti u njihovom prirodnom obliku".

S njegovim se mišljenjem slaže i kolega kardiokirurg dr. Jeremy London, koji savjetuje ljudima da se klone svega što je puno aditiva i umjetnih sastojaka, a siromašno stvarnim nutrijentima. Njegovo je pravilo jednostavno: izbjegavajte hranu koju "vaša baka ne bi imala" u svojoj kuhinji. On slikovito dodaje: "što je duži rok trajanja, to je vaš život kraći".

O ozbiljnosti problema svjedoči i izjava liječnika dr. Chrisa van Tullekena iz britanskog NHS-a, koji je rekao da je ultraprerađena hrana "pretekla duhan kao vodeći uzrok rane smrti na planetu Zemlji". Poruka je jasna: povratak osnovnim, neprerađenim namirnicama nije samo stvar trenda, već ključan korak u očuvanju zdravlja srca i dugovječnosti.

