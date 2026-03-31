Par minuta ove aktivnosti dnevno čuva srce i mozak: Smanjuje rizik od teških bolesti

Kratki, intenzivni naleti vježbanja koji traju samo nekoliko minuta dnevno, poput trčanja za autobusom, mogli bi značajno smanjiti rizik od stanja poput artritisa, bolesti srca i demencije, sugerira nova studija.

Stručnjaci navode kako penjanje stepenicama, aktivna igra s djecom ili brzo hodanje između obaveza mogu imati velike zdravstvene koristi.

Intenzitet je važniji od trajanja

Najnovija studija, koju su proveli istraživači u Kini i objavili u časopisu European Heart Journal, obuhvatila je 96.408 osoba koje su sudjelovale u projektu UK Biobank. Sudionici su tjedan dana nosili uređaj koji je pratio njihovo kretanje, a stručnjaci su te podatke usporedili s vjerojatnošću smrti ili razvoja osam zdravstvenih stanja tijekom sedam godina.

Ta stanja uključivala su bolesti srca, nepravilan rad srca, dijabetes tipa dva, bolesti jetre, dugotrajne plućne bolesti, kronične bolesti bubrega, demenciju i upalne bolesti posredovane imunitetom, poput artritisa i psorijaze. Studija je otkrila da su osobe koje su veći dio svog vremena za vježbanje provodile u intenzivnoj aktivnosti imale manji rizik od svih navedenih bolesti.

Rizik od demencije bio je 63 posto niži u usporedbi s ljudima koji nisu imali nikakvu snažnu aktivnost, dok je rizik od dijabetesa bio 60 posto niži. Prema istraživanju, koristi su ostale značajne čak i ako je vrijeme provedeno u intenzivnom vježbanju bilo skromno.

Kako tijelo reagira na kratku, ali snažnu aktivnost?

Profesor Minxue Shen, sa Škole javnog zdravlja Xiangya na Sveučilištu Central South u Hunanu, objasnio je zašto je intenzitet ključan.

"Čini se da snažna tjelesna aktivnost pokreće specifične odgovore u tijelu koje aktivnost nižeg intenziteta ne može u potpunosti replicirati. Tijekom snažne tjelesne aktivnosti - one vrste od koje ostajete bez daha - vaše tijelo reagira na moćne načine. Vaše srce pumpa učinkovitije, krvne žile postaju fleksibilnije, a tijelo poboljšava svoju sposobnost korištenja kisika", rekao je.

Utjecaj na upale i zdravlje mozga

Studija je otkrila da je intenzitet bio važniji za smanjenje rizika od upalnih bolesti poput artritisa i psorijaze. Međutim, za druga stanja poput dijabetesa i kronične bolesti jetre, i vrijeme provedeno u vježbanju i intenzitet bili su podjednako važni. piše Mirror.

"Snažna aktivnost također smanjuje upale. To može pomoći objasniti zašto smo vidjeli snažne veze s upalnim stanjima poput psorijaze i artritisa. Također može potaknuti kemikalije u mozgu koje pomažu u održavanju zdravih moždanih stanica, što bi moglo objasniti manji rizik od demencije", dodao je profesor Shen.

Ne trebate teretanu za postizanje rezultata

Profesor Shen naglašava da ljudima nije potrebna članarina u teretani kako bi dodali intenzivnu aktivnost u svoj dan. Koncept poznat kao VILPA (Snažna isprekidana tjelesna aktivnost u svakodnevnom životu) ili "grickalice za vježbanje" cilja upravo na populaciju koja nema vremena za klasične treninge.

"Dodavanje kratkih naleta aktivnosti koje vas ostavljaju blago bez daha u svakodnevni život, poput brzog penjanja stepenicama, brzog hodanja između obaveza ili aktivne igre s djecom, može napraviti stvarnu razliku. Čak je i 15 do 20 minuta tjedno takvog napora - samo nekoliko minuta dnevno - povezano sa značajnim zdravstvenim koristima", izjavio je.

Ovi nalazi sugeriraju da je sastav aktivnosti važan, i to na različite načine, ovisno o tome koje bolesti pokušavate spriječiti. To bi moglo otvoriti vrata personaliziranijim preporukama za tjelesnu aktivnost temeljenim na specifičnim zdravstvenim rizicima pojedinca. Naravno, snažna aktivnost možda nije sigurna za sve, posebno za starije osobe ili ljude s određenim zdravstvenim stanjima, pa je svaku aktivnost potrebno prilagoditi pojedincu.

