Marie je ambasadorica posebne utrke: 'Jedna od onih koje te pune dobrom energijom'

Kad je kao studentica iz Austrije birala grad u kojem će provesti svoj Erasmus, Marie Wasler odlučila se za Zagreb – ne zato što ju je privlačio, već zato što joj se činio kao “najbezbolnija opcija”. Plan je bio jednostavan: odraditi jedan semestar, skupiti iskustvo i vratiti se kući.

Trinaest godina kasnije, Marie se svakog jutra budi upravo u Zagrebu – gradu koji joj je postao dom, inspiracija i prostor osobne promjene. Danas je kapetanica Adidas Runnersa Zagreb, instruktorica joge, edukantica psihoterapije i voditeljica podcasta "Pomalo too much", kroz koji otvoreno progovara o mentalnom zdravlju i životnim izazovima. Osim toga, uskoro trči na Zagreb Advent Runu, a za Net.hr usporedila je Hrvatsku i Austriju, pričala o psihoterapiji i važnosti trčanja za mentalno zdravlje.

"Prvih mjesec dana bilo je prilično teško, novo okruženje, novi ljudi, jezik koji tada još nisam razumjela", rekla je. "No onda je došlo proljeće, i nešto se promijenilo. Grad me polako osvojio. Upoznala sam divan krug ljudi, počela graditi život koji mi je sjeo i jednostavno sam imala osjećaj da sam doma."

'Hrvatska ima sve preduvjete za zdrav život, a statistike su loše'

Teško je jednoznačno usporediti razinu svijesti o mentalnom zdravlju i zdravom životu u Austriji i Hrvatskoj, tvrdi Marie, jer i Austrija i Hrvatska imaju svaka svoje specifične kontekste.

"Ono što primjećujem jest da se u Austriji o mentalnom zdravlju možda ranije počelo govoriti otvoreno, tema je već dugo prisutna u javnom prostoru, kroz školstvo, medije i zdravstveni sustav. U Hrvatskoj se taj razgovor intenzivirao tek posljednjih godina, ali promjena se osjeća. Ljudi sve više traže podršku, žele razumjeti sebe i svoje obrasce, i više se ne boje reći da idu na terapiju", objasnila je.

Kad je riječ o zdravom životu, Marie misli da tu još uvijek ima prostora za napredak. "Iako Hrvatska ima sve preduvjete - more, sunce, mediteransku prehranu i obilje prirode – statistike o pretilosti i kroničnim bolestima, nažalost, pokazuju da tu još ima prostora za napredak", rekla je. "S druge strane, Hrvati često taj zdraviji način života spontano žive kroz male, svakodnevne stvari: druženja na kavi, planinarenje po Sljemenu ili Velebitu, boravak na moru. Ne mora nužno stajati etiketa “zdravog života”, ali u praksi ima puno toga što podržava ravnotežu i osjećaj dobrobiti."

Kako se Marie odlučila na psihoterapiju?

Marie je na psihoterapiju prvi put krenula prije pet godina, nakon što joj je preminuo otac i taj gubitak bio joj je jako težak. Osim toga, psihologija ju je zanimala još u školi, iako se nije vidjela u toj ulozi, niti imala pravu sliko o tome što znači biti psiholog, još manje psihoterapeut.

Karijere nas rijetko pronađu onako kako planiramo – a psihoterapija je došla do Marie tiho i nenametljivo, upravo u trenucima kada je sama sjedila s terapeutom.

"Počela me intrigirati ideja: kako bi bilo da ja tako mogu raditi s ljudima, da ih na taj način podržavam?", kaže. "Znatiželja se pretvorila u ozbiljniji interes; počela sam istraživati različite škole i pristupe, i što zapravo znači to zvanje. Kad sam napokon odlučila krenuti tim putem, moja me psihoterapeutkinja dodatno ohrabrila i danas sam joj na tome jako zahvalna."

'Kretanje i tjelovježba imaju utjecaj na naše mentalno zdravlje'

Pitali smo Marie da nam objasni važnost kretanja i tjelovježbe na psihološkoj razini. Istaknula je da to ima ogroman utjecaj na naše mentalno zdravlje, iako taj učinak često ne vidimo odmah.

"Na psihološkoj razini, pokret djeluje na više razina: biološku, emocionalnu i socijalnu. Kada se krećemo, u mozgu se mijenjaju razine serotonina, endorfina i hormona stresa, što utječe na raspoloženje, energiju i osjećaj smirenosti", objasnila je.

"No, osim kemije u tijelu, kretanje ima i simboličku dimenziju. Fizička aktivnost nas vraća u kontakt s tijelom, daje osjećaj kontrole i sposobnosti, često povećava samopouzdanje jer vidimo da možemo više nego što mislimo. Pokret nam pomaže i da izađemo iz glave, da se na trenutak odmaknemo od briga, negativnih misli ili preplavljenosti.", dodala je.

Za mnoge ljude, vježbanje nije samo briga o tijelu – ono postaje prostor povezivanja. Kada se krećemo zajedno, u grupi ili s prijateljima, stvara se osjećaj zajedništva, podrške i pripadanja, tvrdi Marie. Upravo su ti osjećaji za mentalno zdravlje jednako dragocjeni kao i sama fizička aktivnost.

'Bez njih ne bih bila tu gdje sam danas'

Trčati je počela u razdoblju kad joj se otac razbolio. Bio je strastveni trkač i trčanjem se tada povezivala s njim. "U početku mi je to davalo osjećaj utjehe, kao da kroz pokret mogu biti bliže njemu, i kad ga više nema", otkrila je.

Iako taj aspekt i dalje postoji, trčanje je za nju postalo puno više od toga. Pomaže joj da se "spusti iz glave u tijelo", da se regulira nakon intenzivnog dana i pronađe mentalnu jasnoću.

Uz to, tu je i društveni aspekt trčanja koji joj mnogo znači jer se na taj način povezuje s drugim ljudima. "Bez moje zajednice, adidas Runners Zagreb, sigurno ne bih bila tu gdje sam danas. Istina, ponekad uživam u solo trčanju, ali moć zajednice je nešto sasvim drugo - Na početku mog trkačkog puta upravo mi je ona pomogla da ne odustanem nakon prvih pokušaja, kao što sam znala prije. Odjednom sam vidjela napredak – 'pa mogu trčati pet minuta u komadu' – i to me motiviralo da nastavim", rekla je.

Danas ju ta zajednica i dalje inspirira. Kad vidi koliko se ljudi oko nje trude, koliko su posvećeni treninzima i koliko se raduju svojim i tuđim uspjesima, Marie i sama pronađe novu snagu. U trenucima kad joj se ne da, često pomisli na njih i to ju pokrene.

'Korak po korak, doslovno'

Marie i ove godine sudjeluje na Zagreb Advent Runu, kao ambasadorica. Ovaj događaj već je godinama nezaobilazan dio rasporeda adidas Runners Zagreb ekipe. Svake godine sudjeluje cijela grupa i, kaže Marie, atmosfera je fantastična - vesela, razigrana i potpuno neopterećena rezultatom. "To je jedna od onih utrka koje te jednostavno pune dobrom energijom.''

Njezin glavni cilj je da se dobro zabavi i provede vrijeme sa svojom ekipom. "Takvi događaji su mi prilika da trčanje doživim opuštenije, kroz zajedništvo i dobru atmosferu. Naravno, uvijek tu postoji i mali osobni izazov – izaći van i pokrenuti se čak i kad je hladno, kad bi bilo lakše ostati doma pod dekicom", rekla je.

"Voljela bih poručiti svima koji dolaze - dopustite si da se zabavite!" rekla je. "Ne razmišljajte o tempu ni o vremenu, nego o tome da budete dio veselog zajedništva. Kostimi su uvijek dobrodošli, što šarenije, to bolje! To je utrka koja podsjeća da trčanje može biti i igra, i radost, i prilika da njegujemo svoje mentalno zdravlje kroz pokret. Fizička aktivnost bi trebala biti način da se osjećamo dobro, a ne izvor dodatnog pritiska."

Recimo da su vas ove riječi motivirale, ali nikad niste trčali. Marie i za vas ima par toplih riječi.

"Korak po korak, doslovno", poručila je. "Ne morate biti brzi, ne morate odmah moći trčati pet minuta u komadu. Početak je često najteži jer očekujemo previše od sebe, a zapravo je dovoljno samo krenuti."

