Svi smo usporili i pravo je vrijeme za vaših pet minuta slave: Ovo su vaše predivne jelke

Sveti Stjepan je onaj dan kad se Božić još ne pušta, ali se tempo ipak malo uspori. Pokloni su raspakirani, kolači se jedu ''reda radi“, ali zato jelke i dalje ponosno stoje u svom punom sjaju. Na net.hr-u božićna priča se, naravno, nastavlja – donosimo nove ocjene i fotografije jelki koje su nam poslali čitatelji, jer kreativnost očito ne poznaje blagdanski raspored. Ako vaša jelka još čeka svojih pet minuta slave, sada je pravo vrijeme da je pošaljete – natječaj i dalje traje, a mjesta za još malo božićnog sjaja uvijek ima.

Foto: Mirela Kapitanovic

DJED MRAZ:

Ovo drvce očito zna da je Božić, ali i da voli malo glamura. Paleta ružičaste, šampanjca i bijele je vrlo dosljedna i dobro kontrolirana, bez lutanja u kič, što cijenim. Velike mašne i tekstilne trake vode oko drvca i daju mu strukturu, gotovo kao da je u pitanju neka scenografija. Možda je mrvicu “previše svega”, ali priznajem – izgleda jako efektno.

Ocjena: 8.5/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čisti božićni glam i to izveden s puno stila. Mašne, cvjetovi, perlice i natpisi “Merry Christmas” stvaraju snažan wow-efekt i luksuzni dojam. Poseban utisak ostavljaju kombinacija tekstura – sjaj, mat, tkanina i cvjetni elementi – sve izgleda kao pažljivo stilizirana editorijalna jelka. Ovo drvce se ne skriva, ono želi biti viđeno.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća veselje, blještavilo i prava blagdanska radost. Iako je bogato ukrašeno, drvce i dalje djeluje toplo i razigrano, a mali detalji poput ptičica i figurica pri dnu daju mu priču. Stvar nije samo u jednom elementu, nego u cijelom dojmu – ovo je Božić koji slavi raskoš i sreću. Uz ovo drvce lako je zamisliti puno smijeha i fotografiranja.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Raskošno, glamurozno i vrlo upečatljivo božićno drvce s jasno izraženim stilom. Dominiraju mašne, cvjetni detalji i bogata paleta boja koja stvara snažan vizualni dojam. Ovo je jelka koja bez srama slavi blagdanski luksuz i veselje.

Prosječna ocjena: 9.0/10

Foto: Tajana Tatar

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje zna što želi i to radi vrlo disciplinirano. Tamnozelena, zlatna i plava su jasno definirane i drže se pravila bez izleta u kaos. Posebni detalj su velike zlatne i baršunasto plave mašne koje djeluju luksuzno, ali ne napadno. Sve skupa izgleda ozbiljno, elegantno i vrlo “odraslo” božićno.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čisti high-end Božić. Kombinacija zlata i duboke plave izgleda kao dizajnerski odabir, a svjetlosna zavjesa u pozadini podiže cijeli prostor na razinu interijerskog editorijala. Upravo te oversized mašne – moćne, modne i samouvjerene su posebne. Ovo drvce ima stav i ne boji se luksuza.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Iako je vrlo elegantno, drvce i dalje zrači toplinom zahvaljujući toplim lampicama i ugodnoj atmosferi prostora. Pokloni ispod bora i jelen dodaju onu blagu bajkovitu notu koja ga omekšava. Nije razigrano u klasičnom smislu, ali je smirujuće i jako ugodno za boravak. Ovo je Božić uz čašu vina i tišinu.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Elegantno, luksuzno i iznimno skladno božićno drvce koje se savršeno uklapa u prostor. Velike mašne i pozadinska svjetlosna zavjesa cijeloj sceni daje “wow” efekt. Ovo je primjer kako profinjeni Božić može biti topao, a ne hladan.

Prosječna ocjena: 9.2/10

Foto: Sanja Tokalić

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje poštuje tradiciju i to se vidi iz svakog detalja. Zlatno-bijela paleta je mirna, elegantna i vrlo božićna, bez ikakvog vizualnog nereda. Poseban detalj su anđeli i snažan sakralni kontekst prostora koji cijeloj jelki daje ozbiljnost i dubinu. Ovo je bor koji se ne dokazuje – on jednostavno jest.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Vrlo profinjeno i estetski snažno, s jasnom vizijom od početka do kraja. Zlatni ukrasi, tople lampice i anđeoski motivi djeluju luksuzno, ali nenametljivo. Poseban dio je povezivanje jelke s jaslicama i umjetninama u prostoru – to je styling na razini koncepta, ne samo dekoracije. Ovo je Božić s porukom.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća mir, tišina i prava božićna toplina. Jelka zrači spokojem, a jaslice i svijeće stvaraju osjećaj zajedništva i smisla blagdana. Nema razigranosti u klasičnom smislu, ali ima emocije i duhovne topline. Ovo je drvce za usporiti i biti zajedno.

Ocjena: 8.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Skladno, dostojanstveno i izrazito emotivno božićno drvce koje se savršeno uklapa u prostor. Anđeoski motivi i snažan spoj jelke s jaslicama i sakralnim elementima cijeloj priči daje dubinu. Ovo je primjer Božića koji vraća fokus na mir i smisao blagdana.

Prosječna ocjena: 8.8/10

Foto: Maja Toplak

DJED MRAZ:

Ovo je drvce koje razumije prostor u kojem se nalazi i ponaša se vrlo pristojno. Bijelo-zlatna paleta savršeno se slaže s kamenom i kaminom, bez ikakvog vizualnog sukoba. Lampice – bogate, ali ne agresivne – drvcu daju toplinu i dubinu. Nema iznenađenja, ali ima jako dobar osjećaj mjere.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Vrlo profinjeno i estetski čisto, gotovo kao iz lifestyle kataloga. Minimalistički ukrasi, stakleni elementi pri dnu i krznena podloga djeluju luksuzno i moderno. Posebna je upravo ta “smirena elegancija” – ništa ne iskače, ali sve izgleda skupo i promišljeno. Ovo je drvce koje zna da manje često znači više.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća mir, toplina i onaj tihi božićni ugođaj uz kamin. Patuljci, svjetleće kućice i mekana podloga daju prostoru osjećaj doma i sigurnosti. Nije razigrano, ali je jako ugodno i emotivno. Ovo je bor uz koji se sjedi, grije i ostaje duže.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Izuzetno skladno i elegantno božićno drvce koje se savršeno uklapa u prostor s kaminom. Bogate lampice i suptilni dekorativni detalji pri dnu stvaraju toplu, zimsku atmosferu. Ovo je primjer kako klasična estetika može izgledati moderno i jako ugodno.

Prosječna ocjena: 9.2/10

Foto: Antonia Capan

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo klasično božićno drvce, ali odrađeno sigurno i bez greške. Crveno-zlatna kombinacija s bijelim lampicama je provjerena formula i ovdje funkcionira kako treba. Bogata rasvjeta drvcu daje volumen i čini ga vizualno punijim nego što možda jest. Nema iznenađenja, ali ima stabilnosti – a i to je kvaliteta.

Ocjena: 8.5/10

BAKA MRAZ:

Elegantno, uredno i jako “home & living” friendly. Cvjetni crveni elementi i kuglice različitih veličina lijepo razbijaju formu, a vrh s grančicama daje dodatnu visinu i dramatičnost. Upravo taj vrh – suptilan je, ali dovoljno drugačiji da se primijeti. Ovo drvce zna igrati na sigurno, ali s ukusom.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća pravi obiteljski Božić. Topla svjetla, klasične boje i ugodan dnevni boravak stvaraju osjećaj doma i mira. Nije razigrano ni tematsko, ali je iskreno i toplo – baš onakvo kakvo se gleda svaku večer uz kauč. Bitna je atmosfera, ne jedan ukras.

Ocjena: 8.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Uredno, klasično i vrlo ugodno božićno drvce koje se lako uklapa u svakodnevni život prostora. Bogate lampice i naglašeni vrh dodaju eleganciju bez pretjerivanja. Ovo je primjer kako tradicija, kad je dobro složena, uvijek funkcionira.

Prosječna ocjena: 8.7/10

