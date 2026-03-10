Pogledajte tri pogreške Tottenhama u razmaku od devet minuta zbog kojih je Tudor 'ubio' golmana

Tottenham Igora Tudora poražen je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka kod Atletico Madrida 5:2.

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura u Madridu. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0. Situacija OVDJE.

U 14. minuti se Van de Ven poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Situacija OVDJE.

Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0. Situacija OVDJE.

Tudor je u tom trenutku već u 17. minuti odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog debitanta i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. No, ni to na kraju nije puno pomoglo londonskom klubu.

"Pokušavam to shvatiti. Srce mi je potpuno slomljeno zbog njega [Kinskog]. Imao je užasnih 14 minuta, taj kiks i treći gol. Ne znam što da kažem. Jednostavno sam slomljenog srca zbog tog dečka. Ova momčad Tottenhama je u rasulu", rekao je Joe Hart, a na njega se nadovaezao i Paul Robinson.

"Trener mu sigurno nije pomogao. Samo će golmani razumjeti kako je mladom golmanu sada. Biti golman je usamljeno mjesto. Ovo će mu razoriti dušu. Ne bih se iznenadio da je bio u suzama. Teško je to podnijeti. Bilo je ovo sebično od trenera - zna da neće dugo biti ovdje. To nikad nisam vidio u cijeloj svojoj karijeri. Očito je to napravio da zaštiti sebe ne uzimajući uopće u obzir mladog golmana", rekao je Robinson poznat po brojnim svojim 'briljantnim' intervencijama poput one u Maksimiru na golu Engleske.

Glavni nogometni novinar BBC Sporta, Phil McNulty, koji je bio na utakmici, rekao je: "Gledao sam puno nogometa, ali nisam siguran da sam ikada svjedočio nečemu sličnom ovome. Ne samo te pogreške, već i odluka Igora Tudora da ukloni Antonina Kinskog. Kakva užasna noć za mladog golmana. Navijači Atletica su mu zapravo suosjećajno pljeskali, ali nisam siguran kako ga se nakon toga može utješiti."

Tottenham je Kinskog doveo iz Slavije Prag u transferu vrijednom oko 14,5 milijuna eura u siječnju 2025. godine.

