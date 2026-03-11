Atraktivna plavuša odgovorila na glasine o vezi s Dačićem: 'Njegova supruga to godinama zna'

Nakon što je srbijanski ministar unutarnjih poslova i dugogodišnji lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izašao iz bolnice, na društvenim mrežama pojavile su se brojne špekulacije i komentari o njegovu zdravstvenom stanju, ali i navodnoj ljubavnoj vezi s članicom stranke Anom Grozdanović.

Glasine su se posljednjih dana intenzivno širile internetom, a dio korisnika tvrdio je i da je upravo ona razlog zbog kojeg je političar završio u bolnici.

Na takve navode Grozdanović je odlučila javno odgovoriti putem društvenih mreža, poručivši kako su tvrdnje o njihovoj navodnoj vezi neistinite i zlonamjerne. U objavi je oštro kritizirala one koji, kako tvrdi, šire dezinformacije dok se Dačić oporavljao.

“Onima koji su mu željeli loše neka mi pošalju adresu da im pošaljem lijek za smirenje. A onima koji su o meni lagali da sam mu djevojka i da je zbog mene završio u bolnici – ne vjerujte svemu što se piše na mrežama”, poručila je. Istaknula je i da je namjerno čekala da se Dačić vrati kući iz bolnice prije nego što se oglasi. “Čekala sam da šef dođe živ i zdrav svojoj kući pa da odgovorim svima”, napisala je.

'Njegova supruga godinama zna'

U objavi na Instagramu Grozdanović se osvrnula i na Dačićevu suprugu Sanju, naglasivši da ona dobro zna kakav je njihov odnos. “Njegova supruga godinama zna da ja branim njezina supruga, a mog šefa, dok svi ostali šute. Ona kao žena prepoznaje da ga poštujem kao šefa”, napisala je Grozdanović, dodavši kako smatra da su glasine posebno nepravedne upravo prema njegovoj obitelji.

“Stidite se, jer ste u takvoj situaciji priredili cirkus po mrežama, a nitko nije pomislio koliko je njoj kao ženi već teško”, poručila je.

Na kraju je naglasila da njihov odnos nije ništa više od političke i stranačke suradnje. “Ja sam prvi partijski vojnik i ništa više od toga. Dobro došao, šefe. Volim te”, zaključila je u objavi.

Podsjetimo, Dačić je u utorak otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Srpski ministar unutarnjih poslova i bivši premijer hospitaliziran je krajem veljače zbog teške obostrane upale pluća te je do 2. ožujka bio priključen na respirator. Njegovo je stanje tada opisano kao "vrlo teško", a liječnici su izbjegavali davati konkretnije prognoze.

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam poslije tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život!", objavio je Dačić na društevnim mrežama te dodao kako mu je taj dan jasno ukazao što bi mu trebali biti prioriteti. "Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti, i moje ponovno buđenje na dan kada se rodio moj pokojni otac Desimir", 2. ožujka, naveo je.

"Hvala svima koji ste vjerovali, brinuli se i molili za mene. Neka vam se sve dobro vrati. Hvala divnim liječnicima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Sveučilišnog kliničkog centra. Hvala onima koji su bili uz mene, hvala i onima koji nisu jer su mi pomogli da shvatim da nisu ni zaslužili moju pažnju", napisao je pa zahvalio predsjedniku Aleksandru Vučiću, obitelji, prijateljima, stranačkim kolegama, državnim vlastima, crkvi i svima koji su molili za njega.

