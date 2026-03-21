DRAMA U KBC-U /

Izbio požar u splitskom rodilištu: Pacijentice evakuirane

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U intervenciji sudjeluju tri vatrogasna vozila i deset vatrogasaca koji rade na lokaliziranju buktinje

21.3.2026.
23:10
Tesa Katalinić
Ivana Ivanovic/PIXSELL
U subotu navečer požar je izbio u splitskom rodilištu u sklopu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici. Prema prvim informacijama zahvatio je prostor na četvrtom katu zgrade.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe. U intervenciji sudjeluju tri vatrogasna vozila i deset vatrogasaca koji rade na lokaliziranju požara.

Prema najnovijim informacijama požar je ugašen u 22.52 sati. Pacijentice s četvrtog kata su evakuirane, a prema trenutnim informacijama u požaru neme ozlijeđenih, piše Slobodna Dalmacija

Otkriven uzrok požara

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je požar izazvao neugašeni opušak koji je bačen u koš za smeće, a koji se potom zapalio. Tako je došlo do dimljenja na instalacijama u jednoj prostoriji na četvrtom katu. 

Pacijentice su odmah zbrinute i prebačene na sigurno, a vatrogasci trenutačno provjetravaju kat.

PožarSplitRodilište
