Izbio požar u splitskom rodilištu: Pacijentice evakuirane

U subotu navečer požar je izbio u splitskom rodilištu u sklopu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici. Prema prvim informacijama zahvatio je prostor na četvrtom katu zgrade.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe. U intervenciji sudjeluju tri vatrogasna vozila i deset vatrogasaca koji rade na lokaliziranju požara.

Prema najnovijim informacijama požar je ugašen u 22.52 sati. Pacijentice s četvrtog kata su evakuirane, a prema trenutnim informacijama u požaru neme ozlijeđenih, piše Slobodna Dalmacija.

Otkriven uzrok požara

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je požar izazvao neugašeni opušak koji je bačen u koš za smeće, a koji se potom zapalio. Tako je došlo do dimljenja na instalacijama u jednoj prostoriji na četvrtom katu.

Pacijentice su odmah zbrinute i prebačene na sigurno, a vatrogasci trenutačno provjetravaju kat.