Novi suludi potez FIFA-e: Ovo predstavlja opasnost po zdravlje navijača
Ova zabrana ne predstavlja samo "prijetnju džepu", već i ozbiljnu prijetnju zdravlju navijača, budući da se procjenjuje kako je na trećini utakmica moguć toplinski udar
Kako su prenijeli brojni mediji, navijači više neće moći unositi višekratne plastične boce na stadione na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Do promjene je došlo nakon što je FIFA odlučila kako bi potencijalno unošenje plastičnih boca moglo stvoriti sigurnosni rizik. Zanimljivo, dosadašnji kodeks ponašanja za vlasnike ulaznica dopuštao je unošenje prazne, prozirne i višekratne boce do jedne litre. No, kako je prvi objavio The Athletic, ažuriranje poslano vlasnicima ulaznica 2. lipnja potvrdilo je da višekratne boce više nisu dopuštene.
Glasnogovornik FIFA-e izjavio je:
"FIFA je predana zaštiti zdravlja i sigurnosti svih igrača, sudaca, navijača, volontera i zaposlenika. FIFA je donijela odluku o zabrani boca kako bi spriječila rizik i moguće ozljede igrača i posjetitelja. Unošenje boca izvana već je zabranjeno na nekoliko ovih stadiona iz sigurnosnih razloga, a FIFA sada primjenjuje isto pravilo na svim stadionima Svjetskog prvenstva. FIFA blisko surađuje s organizacijskim odborima gradova domaćina i lokalnim vlastima na mjerama za ublažavanje utjecaja vrućine na navijače koji dolaze na stadione. To uključuje rashladne stanice s maglicom, ventilatore, punktove za hidrataciju, rashladne šatore i druge sadržaje oko stadiona. Unutar stadiona cijene boca vode tijekom Svjetskog prvenstva 2026. ostat će u skladu s cijenama koje vrijede za ostala događanja na tim stadionima", rekao je glasnogovornik FIFA-e čije riječi prenosi ESPN.
The Athletic pak navodi kako je boca vode tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u koštala između četiri i šest američkih dolara, što je uslijed drugih izrazito visokih cijena izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenoj mreži X, gdje se neki pitaju: "Što je sljedeće? Zabrana kreme za sunčanje pa će navijači morati kupovati i nju na stadionu?"
Dodajemo kako ova zabrana ne predstavlja samo "prijetnju džepu", već i ozbiljnu prijetnju zdravlju navijača, budući da se procjenjuje kako je na trećini utakmica moguć toplinski udar, kako javlja NPR.