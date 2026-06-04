Novi suludi potez FIFA-e: Ovo predstavlja opasnost po zdravlje navijača

Kako su prenijeli brojni mediji, navijači više neće moći unositi višekratne plastične boce na stadione na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Do promjene je došlo nakon što je FIFA odlučila kako bi potencijalno unošenje plastičnih boca moglo stvoriti sigurnosni rizik. Zanimljivo, dosadašnji kodeks ponašanja za vlasnike ulaznica dopuštao je unošenje prazne, prozirne i višekratne boce do jedne litre. No, kako je prvi objavio The Athletic, ažuriranje poslano vlasnicima ulaznica 2. lipnja potvrdilo je da višekratne boce više nisu dopuštene.

Glasnogovornik FIFA-e izjavio je:

"FIFA je predana zaštiti zdravlja i sigurnosti svih igrača, sudaca, navijača, volontera i zaposlenika. FIFA je donijela odluku o zabrani boca kako bi spriječila rizik i moguće ozljede igrača i posjetitelja. Unošenje boca izvana već je zabranjeno na nekoliko ovih stadiona iz sigurnosnih razloga, a FIFA sada primjenjuje isto pravilo na svim stadionima Svjetskog prvenstva. FIFA blisko surađuje s organizacijskim odborima gradova domaćina i lokalnim vlastima na mjerama za ublažavanje utjecaja vrućine na navijače koji dolaze na stadione. To uključuje rashladne stanice s maglicom, ventilatore, punktove za hidrataciju, rashladne šatore i druge sadržaje oko stadiona. Unutar stadiona cijene boca vode tijekom Svjetskog prvenstva 2026. ostat će u skladu s cijenama koje vrijede za ostala događanja na tim stadionima", rekao je glasnogovornik FIFA-e čije riječi prenosi ESPN.

The Athletic pak navodi kako je boca vode tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u koštala između četiri i šest američkih dolara, što je uslijed drugih izrazito visokih cijena izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenoj mreži X, gdje se neki pitaju: "Što je sljedeće? Zabrana kreme za sunčanje pa će navijači morati kupovati i nju na stadionu?"

Dodajemo kako ova zabrana ne predstavlja samo "prijetnju džepu", već i ozbiljnu prijetnju zdravlju navijača, budući da se procjenjuje kako je na trećini utakmica moguć toplinski udar, kako javlja NPR.